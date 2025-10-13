WhatsApp

Segurança em Pauta recebe coordenador do projeto Carreta da Saúde, Ivam Gibrim Lacerda

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS No programa Segurança em Pauta dessa semana, vamos falar sobre o trabalho...

13/10/2025 11h16
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
 No programa Segurança em Pauta dessa semana, vamos falar sobre o trabalho que está transformando a vida de quem se dedica à proteção da sociedade. A Carreta da Saúde da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul. Nosso convidado será o coordenador do projeto, Ivan Gibim Lacerda.

Toda semana a Investigadora Lucilene Souza recebe especialista para entrevistar e falar sobre um tema diferente sobre segurança pública. Delegados, investigadores se unem a advogados, membros de organizações não-governamentais e de órgãos públicos para, de forma simples, tirar dúvidas e levar à população, informação de qualidade.

Não perca o programa Segurança em Pauta, toda segunda às 18h, com horários alternativos quartas 13h, sextas às 7h e domingos às 16h30, canal 7.2 TVALEMS. O Segurança em Pauta também está disponível no youtube.

