Polícia Militar, Polícia Civil e autoridades discutem implantação de Polo de Divisas em Coxim para fortalecer a segurança regional

Coxim (MS): Na tarde de ontem (14), representantes das forças de segurança pública e autoridades participaram de uma importante reunião no Plenário da Câmara Municipal de Coxim.

O encontro teve como pauta a implantação de um Polo de Divisas no município, reforçando o combate à criminalidade nas regiões de divisa e fronteira.

A reunião foi coordenada pela Secretaria Executiva do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira e Divisa (GGI-FRON-DIV), da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (SEJUSP/MS), que vem promovendo encontros com órgãos federais, estaduais e municipais para fortalecer a integração entre as instituições atuantes na área da segurança pública.

O objetivo principal é discutir ações conjuntas que promovam a prevenção, o controle e a repressão aos crimes transfronteiriços e praticados nas regiões de divisa do Estado. A criação de um Polo de Divisas em Coxim, cidade com localização geográfica estratégica, visa proporcionar um canal sistemático e permanente de cooperação entre as forças de segurança.

Participaram da reunião representantes do Comando de Policiamento de Divisas – Alto Taquari (CPA-6) da Polícia Militar, 5º Batalhão de Polícia Militar, 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental, Batalhão de Policiamento Rural, 4ª Companhia de Polícia Militar de Chapadão do Sul, Polícia Rodoviária Federal, Delegacia Regional de Polícia Civil, Escritório Regional e Local da IAGRO, Unidade Regional de Perícias e Identificação, Estabelecimento Penal de Coxim (AGEPEN) e Gerência Municipal de Trânsito de Coxim.

O Secretário Executivo do GGI-FRON-DIV, Coronel PM Everson Antonio Rozeni, ressaltou a relevância da proposta para a segurança regional. “A implantação de um Polo de Divisas em Coxim permitirá uma articulação mais efetiva entre os órgãos envolvidos, contribuindo para respostas rápidas e integradas no enfrentamento à criminalidade”, afirmou.

A proposta segue em fase de articulação e deverá contar com novos encontros para a consolidação do projeto em Coxim e região.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM / GGI-FRON-DIV