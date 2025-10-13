WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícias Civil e Militar apreendem duas armas de fogo e prendem homem em Itaporã

No sábado (11), policiais deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de um homem identificado como L.S.O.O mandado ...

13/10/2025 10h12
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

No sábado (11), policiais deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de um homem identificado como L.S.O.

O mandado foi oriundo de representação da Autoridade Policial, tendo em vista informações de que o alvo estaria na posse de arma de fogo, utilizando para ameaçar vítimas, inclusive, conforme registro de ocorrência anterior, chegou até a apontar a arma de fogo para policial militar durante tentativa de abordagem.

A busca domiciliar foi cumprida de forma conjunta e na residência foram localizadas, dentro do fogão, duas armas de fogo, sendo: um revólver da marca Smith Wesson, calibre .38, e um revólver da marca Taurus, calibre .357 Magnum. Ambas armas estavam municiadas. Havia ainda uma sacola com diversas munições, que após contatas totalizou 65 munições de calibre 38 e 6 munições de calibre 357.

O indivíduo foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Itaporã para adoção das formalidades de praxe.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende indivíduo com mandado de prisão em Campo Grande
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Delegado da Polícia Civil recebe moção de congratulação e aplausos da Câmara de Vereadores de Dois Irmãos do Buriti
Últimos dados compilados do Ministério da Saúde, em 2024, estimaram que cerca de 625 mil pessoas no Brasil precisam de cuidados paliativos Cuidados paliativos: Campanha conscientiza sobre assistência em casos terminais
Atualizado às 20h00
Máxima: - Mínima:

Sensação

km/h

Vento

%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 39 minutos Comissão aprova incluir no currículo escolar orientação sobre denúncia de violência
Há 39 minutos Comissão de Constituição e Justiça aprova prioridade para mulheres vítimas de violência em exames periciais
Há 39 minutos Senado premia governadores por avanços na alfabetização infantil
Há 2 horas Pix Automático torna-se obrigatório a partir desta segunda
Há 2 horas Polícia Civil prende indivíduo com mandado de prisão em Campo Grande
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores idade limpa é dever de todos. Faça sua parte e evite multa.
2
Há 3 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte
3
Há 6 dias Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
4
Há 6 dias Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
5
Há 5 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados