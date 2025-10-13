Polícias Civil e Militar apreendem duas armas de fogo e prendem homem em Itaporã

No sábado (11), policiais deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de um homem identificado como L.S.O.

O mandado foi oriundo de representação da Autoridade Policial, tendo em vista informações de que o alvo estaria na posse de arma de fogo, utilizando para ameaçar vítimas, inclusive, conforme registro de ocorrência anterior, chegou até a apontar a arma de fogo para policial militar durante tentativa de abordagem.

A busca domiciliar foi cumprida de forma conjunta e na residência foram localizadas, dentro do fogão, duas armas de fogo, sendo: um revólver da marca Smith Wesson, calibre .38, e um revólver da marca Taurus, calibre .357 Magnum. Ambas armas estavam municiadas. Havia ainda uma sacola com diversas munições, que após contatas totalizou 65 munições de calibre 38 e 6 munições de calibre 357.

O indivíduo foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Itaporã para adoção das formalidades de praxe.