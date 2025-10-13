Conselho de Ética ouve deputados acusados de quebra de decoro

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira (14), às 13 horas, no plenário 11, para ouvir testemunhas e os parlamentares acusados em três processos.

Gilvan da Federal

O deputado Gilvan da Federal (PL-ES) vai depor sobre a Representação 1/25 , apresentada pela Mesa Diretora. Ele é acusado de quebra de decoro por ofensas à deputada licenciada Gleisi Hoffman (atual ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais) e ao deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), durante reunião da Comissão de Segurança Pública.

Em 6 de maio, Gilvan foi suspenso do mandato por três meses e já retornou às suas atividades. O conselho avalia agora o pedido de cassação do seu mandato.

André Janones

Em seguida, o conselho deve ouvir testemunhas do processo ( Representação 3/25 ) contra o deputado André Janones (Avante-MG). O parlamentar também deve depor.

Ele é acusado pelo PL de ofender o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) enquanto este discursava na tribuna em julho. Janones foi punido com a suspensão do mandato por três meses e ficou afastado até 12 de outubro.