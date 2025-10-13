WhatsApp

Corguinho recebe a 4ª Comitiva Leite Ativo para fortalecer a produção leiteira

Amanhã (terça-feira, 14/10), a partir das 13h, o distrito de Taboco, em Corguinho, receberá a 4ª Comitiva Leite Ativo, iniciativa da Frente Parlame...

13/10/2025 09h05
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Produtores que participam da Comitiva Leite Ativo recebem informações técnicas para aprimorar a própria produção e conhecem de perto as ações do programa Pró-Leite MS
Produtores que participam da Comitiva Leite Ativo recebem informações técnicas para aprimorar a própria produção e conhecem de perto as ações do programa Pró-Leite MS

Amanhã (terça-feira, 14/10), a partir das 13h, o distrito de Taboco, em Corguinho, receberá a 4ª Comitiva Leite Ativo, iniciativa da Frente Parlamentar do Leite, presidida pelo deputado estadual Renato Câmara, vice-presidente da Assembleia Legislativa. O encontro tem como propósito fortalecer a produção leiteira, valorizar os produtores e ampliar o diálogo entre quem vive do campo e as instituições públicas que sustentam essa cadeia essencial para a economia sul-mato-grossense.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Durante o encontro, o deputado Renato Câmara destacou o papel da Frente Parlamentar do Leite e da Assembleia Legislativa na construção de políticas públicas que valorizam o produtor rural.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Corguinho, da Câmara Municipal, da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), do Sindicato das Indústrias de Laticínios de Mato Grosso do Sul (Silems) e da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite de Mato Grosso do Sul (CSCPL-MS), entre outros. A programação será realizada no Salão Paroquial do distrito de Taboco, na Avenida Pedro Balduíno.

A Comitiva Leite Ativo nasceu da necessidade de sair dos gabinetes e ouvir diretamente os produtores rurais, levando informação técnica, políticas públicas e oportunidades de crédito e melhoramento genético. Desde a sua primeira edição, o projeto percorre o estado promovendo debates sobre custo de produção, qualidade do leite, organização associativa e rentabilidade — temas que, segundo Câmara, são fundamentais para a sobrevivência do pequeno e médio produtor. “O leite é uma das cadeias mais estratégicas de Mato Grosso do Sul. Quando o produtor tem apoio técnico, crédito e mercado, ele permanece no campo com dignidade. A Comitiva é o espaço para ouvir quem produz e transformar essas demandas em políticas públicas efetivas”, afirmou o deputado.

As três primeiras edições já passaram por Batayporã, Nova Andradina e Sidrolândia, reunindo centenas de participantes entre produtores, técnicos e representantes de cooperativas. Agora, em Corguinho, a proposta é aprofundar as discussões sobre logística, incentivos fiscais e sustentabilidade ambiental, temas diretamente ligados à expansão da produção leiteira em regiões de relevo e pastagens nativas.

A Comitiva Leite Ativo integra as ações da Frente Parlamentar do Leite e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Semadesc e com o programa Pró-Leite MS, que projeta aumentar a produção estadual em até 4 milhões de litros anuais nos próximos seis anos.

