Comissão aprova política para promover atividade circense

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3486/19 , que institui a Política Nacional de Apoio ao Circo (Pnac) para promover e amparar a atividade circense no Brasil.

O texto seguirá para o Senado, caso não haja recurso para análise pelo Plenário.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Segundo a relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), a proposta está de acordo com a Constituição e com as leis e foi escrita de forma clara.

Direitos

Conforme o texto, o Pnac terá os seguintes objetivos:

oferecer meios que garantam a atuação dos circos e a preservação da arte circense brasileira;

propiciar instrumentos de participação da comunidade circense na formulação das ações oficiais voltadas à atividade;

assegurar aos artistas os direitos individuais e sociais a que têm direito como cidadãos;

promover a maior aproximação entre arte circense e a educação formal; e

recuperar e divulgar a memória do circo brasileiro.

Dificuldades

O projeto do deputado Tiririca (PL-SP) visa resolver as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais que atuam no circo:

a resistência de algumas autoridades à instalação das lonas em suas cidades;

a falta de financiamento; e

a dificuldade de acesso a direitos básicos por falta de domicílio fixo.

Ações do governo

O texto lista 39 ações que União, estados, municípios e Distrito Federal devem tomar em prol da atividade circense e seus realizadores. Entre elas, estão:

simplificar a concessão de alvarás de funcionamento;

regulamentar normas de segurança;

destinar parte das loterias para o desenvolvimento de artes circenses;

adotar regras para garantir atendimento em hospitais públicos, aposentadoria e o voto em trânsito do circense.

A proposta determina ainda que o Estado deve assegurar às famílias circenses a efetivação do direito à educação, respeitadas as necessidades de aprendizagem próprias do aluno em situação de itinerância.

Prazo para o alvará

Alteração feita pela Comissão de Cultura e também aprovada pela CCJ, obriga o poder público municipal a expedir alvará do evento circense em até dois dias após a entrega da documentação exigida.

Esse alvará tem validade nacional e o município deverá ter espaço físico permanente para acomodar circos.

O texto original não dava prazo para entrega do alvará.