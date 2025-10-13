Com novo recorde para o mês de setembro, Jucems ultrapassa 10 mil registros de empresas no ano

A Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) registrou a abertura de 1.058 novas empresas no mês de setembro. O número é recorde para o mês e vem em uma sequência de nove meses em que a soma mensal dos registros de empresas fica acima de mil, um indicativo do vigor da economia sul-mato-grossense, conforme avaliação do presidente da Junta, Nivaldo Rocha.

“Comprovadamente o Estado vem num sistema acelerado de crescimento econômico, e mantendo o ritmo da série histórica a gente acredita que vamos terminar o ano superando a marca de todos os tempos de registro empresarial em Mato Grosso do Sul”, afirmou Rocha.

O setor de Serviços continua concentrando a maioria dos negócios. Foram abertas 764 empresas com essa finalidade no Estado em setembro. Já o setor de Comércio ganhou outras 266 empresas e a Indústria, 28.

Na distribuição por CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica), que são os subsetores da economia, os resultados principais são os seguintes: Holding de Instituições Não-Financeiras (41), Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo (35), Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional (25), Construção de Edifícios (23), Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas (23), Atividade Odontológica (23), Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial (21), Criação de Bovinos para Corte (20), Restaurantes e Similares (20), Atividades de Condicionamento Físico (20).

Esse é o nono mês consecutivo do ano em que a Jucems ultrapassa o número de mil registros mensais de empresas. Em 2024 essa marca só foi atingida em dois meses – abril e julho. Por conseguinte, o saldo de empresas abertas até setembro já chega a 10.248. São 7.708 novas empresas do setor de Serviços, 2.184 do Comércio e 356 da Indústria abertas em 2025 em Mato Grosso do Sul até setembro.

Na distribuição regional, Campo Grande concentrou a maior fatia de novas empresas no mês passado: 454, o que representa 42,91% do total. Em seguida vem Dourados, a segunda maior cidade do Estado, com 130; depois Três Lagoas (58), Ponta Porã (31), Naviraí (28), Nova Andradina (23), Maracaju (22), Corumbá (21), Chapadão do Sul (20) e Sidrolândia, fechando o ranking das 10 primeiras colocadas, com 16 novas empresas.

João Prestes, Comunicação Semadesc

Foto: Bruno Rezende/Secom/Arquivo