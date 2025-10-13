WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Mato Grosso do Sul

Com novo recorde para o mês de setembro, Jucems ultrapassa 10 mil registros de empresas no ano

A Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) registrou a abertura de 1.058 novas empresas no mês de setembro. O número é recorde para o mês e v...

13/10/2025 06h55
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) registrou a abertura de 1.058 novas empresas no mês de setembro. O número é recorde para o mês e vem em uma sequência de nove meses em que a soma mensal dos registros de empresas fica acima de mil, um indicativo do vigor da economia sul-mato-grossense, conforme avaliação do presidente da Junta, Nivaldo Rocha.

“Comprovadamente o Estado vem num sistema acelerado de crescimento econômico, e mantendo o ritmo da série histórica a gente acredita que vamos terminar o ano superando a marca de todos os tempos de registro empresarial em Mato Grosso do Sul”, afirmou Rocha.

O setor de Serviços continua concentrando a maioria dos negócios. Foram abertas 764 empresas com essa finalidade no Estado em setembro. Já o setor de Comércio ganhou outras 266 empresas e a Indústria, 28.

Na distribuição por CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica), que são os subsetores da economia, os resultados principais são os seguintes: Holding de Instituições Não-Financeiras (41), Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo (35), Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional (25), Construção de Edifícios (23), Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas (23), Atividade Odontológica (23), Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial (21), Criação de Bovinos para Corte (20), Restaurantes e Similares (20), Atividades de Condicionamento Físico (20).

Esse é o nono mês consecutivo do ano em que a Jucems ultrapassa o número de mil registros mensais de empresas. Em 2024 essa marca só foi atingida em dois meses – abril e julho. Por conseguinte, o saldo de empresas abertas até setembro já chega a 10.248. São 7.708 novas empresas do setor de Serviços, 2.184 do Comércio e 356 da Indústria abertas em 2025 em Mato Grosso do Sul até setembro.

Na distribuição regional, Campo Grande concentrou a maior fatia de novas empresas no mês passado: 454, o que representa 42,91% do total. Em seguida vem Dourados, a segunda maior cidade do Estado, com 130; depois Três Lagoas (58), Ponta Porã (31), Naviraí (28), Nova Andradina (23), Maracaju (22), Corumbá (21), Chapadão do Sul (20) e Sidrolândia, fechando o ranking das 10 primeiras colocadas, com 16 novas empresas.

João Prestes, Comunicação Semadesc
Foto: Bruno Rezende/Secom/Arquivo

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende indivíduo com mandado de prisão em Campo Grande
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Delegado da Polícia Civil recebe moção de congratulação e aplausos da Câmara de Vereadores de Dois Irmãos do Buriti
Últimos dados compilados do Ministério da Saúde, em 2024, estimaram que cerca de 625 mil pessoas no Brasil precisam de cuidados paliativos Cuidados paliativos: Campanha conscientiza sobre assistência em casos terminais
Atualizado às 20h00
Máxima: - Mínima:

Sensação

km/h

Vento

%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 38 minutos Comissão aprova incluir no currículo escolar orientação sobre denúncia de violência
Há 38 minutos Comissão de Constituição e Justiça aprova prioridade para mulheres vítimas de violência em exames periciais
Há 38 minutos Senado premia governadores por avanços na alfabetização infantil
Há 2 horas Pix Automático torna-se obrigatório a partir desta segunda
Há 2 horas Polícia Civil prende indivíduo com mandado de prisão em Campo Grande
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores idade limpa é dever de todos. Faça sua parte e evite multa.
2
Há 3 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte
3
Há 6 dias Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
4
Há 6 dias Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
5
Há 5 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados