Mato Grosso do Sul

Governo de Mato Grosso do Sul firma parceria literária com o Paraguai durante 1ª Bienal Pantanal

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura (FCMS) e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), deu um importante ...

13/10/2025 05h50
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura (FCMS) e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), deu um importante passo na consolidação da política de integração cultural sul-americana durante a 1ª Bienal Pantanal, assinando o Protocolo de Intenções do projeto “Encontros Literários: Aproximando Povos”, em parceria com a Biblioteca Nacional do Paraguai.

A iniciativa tem como objetivo promover o intercâmbio literário entre os dois países, com ações de tradução, publicação, distribuição e lançamento de obras de autores sul-mato-grossenses e paraguaios. O projeto também prevê a realização de eventos literários nos dois territórios, estimulando o diálogo cultural e fortalecendo o papel da literatura como instrumento de integração e identidade regional.

O diretor-presidente da Fundação de Cultura de MS, Eduardo Mendes, ressaltou que a assinatura do protocolo representa mais uma ação concreta do Governo do Estado na valorização da cultura e na construção de pontes com países vizinhos.

“O Governo de Mato Grosso do Sul tem investido em políticas públicas que ampliam a visibilidade da nossa produção artística e literária. Este protocolo é uma forma de reafirmar nosso compromisso com a cultura como vetor de desenvolvimento e diplomacia cultural. A Bienal Pantanal foi o cenário ideal para consolidar essa parceria, que certamente trará frutos duradouros”, destacou.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Laércio Alves de Carvalho, enfatizou o papel da UEMS na formação e difusão do conhecimento produzido no Estado. “A UEMS tem uma forte atuação na pesquisa e no incentivo à literatura regional. Com essa parceria internacional, queremos transformar o que é estudado e produzido aqui em oportunidades de intercâmbio, de novas leituras e de reconhecimento mútuo entre os povos. É um orgulho fazer parte dessa iniciativa do Governo do Estado”.

Representando o Paraguai, o diretor da Biblioteca Nacional, Marco Augusto Ferreira, destacou a relevância da cooperação cultural para o fortalecimento das relações entre os dois países. “A literatura é uma ponte entre as nações. Ao nos aproximarmos por meio dos livros, reconhecemos nossa história e nossas semelhanças. Estamos muito honrados em iniciar este trabalho com Mato Grosso do Sul, que demonstra grande sensibilidade cultural”.

Com duração inicial de dois anos, o projeto “Encontros Literários: Aproximando Povos” prevê a tradução anual de obras, a contratação de profissionais da área e a realização de lançamentos bilíngues tanto em Mato Grosso do Sul quanto no Paraguai.

A assinatura do protocolo reforça o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul com a integração cultural e o fortalecimento da literatura regional, consolidando a Bienal Pantanal como um marco de cooperação e valorização da produção literária sul-americana.

Comunicação Setesc

