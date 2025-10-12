Polícia Militar garante segurança e presença em diversos eventos em Sonora

Coxim (MS: A Polícia Militar marcou presença em uma série de eventos realizados entre os dias 10, 11 e 12 de outubro, reforçando o compromisso com a segurança e o bem-estar da população durante o feriado em Sonora.

As ações foram coordenadas pelo Tenente Agnaldo Santos de Oliveira, comandante da PM no município, com apoio do BOPE, Batalhão de Policiamento Rural (BPRur), equipe Protetor e Rádio Patrulha local.

As atividades iniciaram na manhã do dia 10, com a participação no aniversário da Central Atacadista e comemoração do Dia das Crianças, realizados na região central. O evento, que se estendeu até as 19h, reuniu grande público e contou com a presença dos militares para garantir a ordem pública e oferecer um ambiente seguro para as famílias.

Na tarde do mesmo dia, a PM acompanhou a 33ª Feira Gastronômica da Igreja Assembleia de Deus, na Rua Adalberto Bozoki. O evento atraiu centenas de pessoas e apresentou diversas opções culinárias, encerrando-se por volta das 23h, com ampla participação da comunidade.

Ainda entre os dias 10 e 11, a Polícia Militar esteve presente no Balneário Municipal, onde ocorreu o Encontro de Caiaqueiros, com atividades esportivas e de lazer, proporcionando segurança aos participantes e visitantes.

Prefeita Clarice e Juntamente com os Policiais Militares Na tarde de hoje (11/10), a PM se fez presente na marcante Festa do Dia das Crianças, realizada pela Prefeitura Municipal na Praça do Povo. O evento contou com a presença de diversas autoridades e reuniu centenas de crianças, promovendo momentos de alegria e integração para as famílias. No mesmo periodo do dia 11, os militares também acompanharam o “Projeto Caminhada do Amor – The Love Walk 2025”, realizado na Avenida do Povo, no Parque da Cidade, entre 16h30 e 17h30. A atividade incentivou o fortalecimento dos vínculos familiares e momentos de convivência entre os participantes. The Love Walk 2025 Além do apoio aos eventos, durante todos os dias, a Polícia Militar intensificou rondas e abordagens nas principais ruas, avenidas e áreas rurais, reforçando a sensação de segurança em todo o município. O Tenente Oliveira destacou o empenho de todas as equipes envolvidas e agradeceu pelo comprometimento no policiamento. “Nosso objetivo é estar sempre ao lado da comunidade, oferecendo proteção e apoio em todos os momentos”, afirmou o comandante. Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

