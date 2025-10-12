Hoje é Dia: Dia das Crianças e Nossa Senhora Aparecida são destaques

O único feriado nacional do mês de outubro ocorre neste domingo (12). Celebrado pelos católicos, o Dia de Nossa Senhora Aparecida remete ao encontro da imagem da santa no rio Paraíba em 1717. Com romarias e missas que atraem milhares de fiéis para o Santuário Nacional em Aparecida (SP), a data foi destaque no Repórter Brasil em 2016 e no História Hoje em 2018:

Hoje também é o Dia das Crianças. Celebrada em 12 de outubro apenas no Brasil, a data, oriunda de uma lei do início do século XX e reforçada por campanhas publicitárias da década de 1960, foi destaque em conteúdos da Radioagência Nacional , TV Brasil e Agência Brasil :

O 12 de outubro ainda guarda uma data para a cultura e o conhecimento: é o Dia Nacional da Leitura, que reforça a importância do hábito de ler desde a infância até a vida adulta, a fim de ampliar horizontes e fortalecer o pensamento crítico. A efeméride também já foi destaque no Repórter Brasil e na Agência Brasil :

Outras datas da semana

Não é só o 12 de outubro que tem datas importantes na semana. Na área da educação e conhecimento, temos, a partir de 14 de outubro, o início da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, evento anual que aproxima a população dos avanços científicos e da inovação no país.

No dia seguinte (15), o Brasil homenageia aqueles que dedicam suas vidas à formação de cidadãos: é o Dia do Professor, criado para valorizar e refletir sobre os desafios e conquistas da educação. A data foi destaque de uma edição do Revista Brasil no ano passado:

No campo dos desafios sociais, a semana também tem outras datas de suma importância. Amanhã, 13 de outubro, é o Dia Internacional para a Redução dos Desastres Naturais, data que ressalta a importância de prevenção e alertas precoces para salvar vidas frente a eventos extremos. A Agência Brasil e o Revista Brasil já falaram sobre a data:

Já em 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação mobiliza mais de 150 países para discutir segurança alimentar e combater a fome, data ligada à criação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Repórter Brasil e Agência Brasil falaram da data no ano passado:

No dia 17, temos mais duas datas que nos levam à reflexão. Uma delas é o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que expõe a urgência de combater desigualdades e conflitos que afetam bilhões e foi destaque na Agência Brasil e no Repórter Brasil no ano passado:

A outra é o Dia Nacional da Vacinação, que reforça o papel das campanhas imunizatórias na prevenção de doenças e na preservação da saúde coletiva. A data foi destaque na Agência Brasil no ano passado.

*Confira a lista completa de efemérides de 12 a 18 de outubro de 2025