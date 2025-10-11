Caravina participa da Exponan em Nova Andradina e acompanha entregas em Glória de Dourados

O deputado estadual Pedro Caravina (PSDB) cumpriu agenda neste fim de semana em dois municípios do Vale do Ivinhema. Em Glória de Dourados, o parlamentar acompanhou o prefeito Júlio Buguelo, a vice-prefeita Delma e vereadores na inauguração da passarela e da nova iluminação do monumento de Nossa Senhora Aparecida, um dos principais pontos de fé e turismo da cidade.

Em seguida, Caravina esteve em Nova Andradina, onde participou da abertura da 40ª Exponan, ao lado do prefeito Leandro, do vice-prefeito Arion Aislan e do presidente do Sindicato Rural, Marquinhos.

Após sete anos sem ser realizada, a feira retorna em 2025 com uma programação diversificada que inclui shows, rodeios, leilões e exposições de maquinários agrícolas, movimentando o agronegócio e a economia regional. A retomada da Exponan reafirma o papel de Nova Andradina como um dos polos de referência do agronegócio sul-mato-grossense.

“É gratificante ver o interior do Estado pulsando com tanto trabalho e desenvolvimento. Em Glória, acompanhamos uma obra que valoriza a fé e o turismo local; e em Nova Andradina, a Exponan marca a força do nosso agronegócio e o empenho da gestão em retomar um evento que movimenta toda a região”, destacou Caravina.