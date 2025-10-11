WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Legislativo - MS

Caravina participa da Exponan em Nova Andradina e acompanha entregas em Glória de Dourados

O deputado estadual Pedro Caravina (PSDB) cumpriu agenda neste fim de semana em dois municípios do Vale do Ivinhema. Em Glória de Dourados, o parla...

11/10/2025 12h10
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O deputado estadual Pedro Caravina (PSDB) cumpriu agenda neste fim de semana em dois municípios do Vale do Ivinhema. Em Glória de Dourados, o parlamentar acompanhou o prefeito Júlio Buguelo, a vice-prefeita Delma e vereadores na inauguração da passarela e da nova iluminação do monumento de Nossa Senhora Aparecida, um dos principais pontos de fé e turismo da cidade.

Em seguida, Caravina esteve em Nova Andradina, onde participou da abertura da 40ª Exponan, ao lado do prefeito Leandro, do vice-prefeito Arion Aislan e do presidente do Sindicato Rural, Marquinhos.

Após sete anos sem ser realizada, a feira retorna em 2025 com uma programação diversificada que inclui shows, rodeios, leilões e exposições de maquinários agrícolas, movimentando o agronegócio e a economia regional. A retomada da Exponan reafirma o papel de Nova Andradina como um dos polos de referência do agronegócio sul-mato-grossense.

“É gratificante ver o interior do Estado pulsando com tanto trabalho e desenvolvimento. Em Glória, acompanhamos uma obra que valoriza a fé e o turismo local; e em Nova Andradina, a Exponan marca a força do nosso agronegócio e o empenho da gestão em retomar um evento que movimenta toda a região”, destacou Caravina.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal JrAgência Brasil Romaria fluvial antecede procissão do Círio de Nazaré, em Belém
© Marcelo Casal/Agência Brasil Violência sexual é violação que mais vitima meninas, aponta pesquisa
© Arte EBC Radioagência Nacional: 21 anos contribuindo para a comunicação pública
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
26°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 23°
26°

Sensação

1.82 km/h

Vento

50%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 horas Batalha de startups distribui R$ 200 mil em festival de inovação
Há 14 horas Romaria fluvial antecede procissão do Círio de Nazaré, em Belém
Há 14 horas Violência sexual é violação que mais vitima meninas, aponta pesquisa
Há 15 horas Fazendeiro planeja criar “universidade do búfalo” na Ilha de Marajó
Há 15 horas Caravina participa da Exponan em Nova Andradina e acompanha entregas em Glória de Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba Paranaíba (MS) – Na noite de sábado (04/10), por volta das 23h, a equipe daForça Tática do 13º Batalhão de Polícia Militarrealizou a abordagem de u...
2
Há 4 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores
3
Há 4 dias Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
4
Há 4 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
5
Há 4 dias Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados