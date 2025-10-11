Mais que tecnologia, Detran-MS celebra os 48 anos de MS com ações e entregas que conectam pessoas

Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de criação com um olhar voltado para o futuro. O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) tem sido um dos protagonistas dessa trajetória de modernização. Mais do que um órgão de fiscalização e registro, o Detran-MS tornou-se símbolo da transformação digital e da gestão pública centrada nas pessoas.

Nos últimos anos, o Detran-MS consolidou-se como referência nacional em tecnologia, governança digital e segurança viária, traduzindo o avanço do Estado em resultados concretos para o cidadão.

Da Estônia ao celular do sul-mato-grossense

Em novembro de 2024, o Detran-MS firmou uma parceria inédita com a Estônia, país reconhecido mundialmente pela excelência em governo digital. O acordo tem como objetivo fortalecer a interoperabilidade, a cibersegurança e os serviços públicos digitais voltados ao cidadão.

>Estônia é referência mundial em tecnologia aplicada no serviço publico

Com isso, o órgão consolidou a marca de 95% dos serviços digitalizados, com destaque para soluções como o assistente virtual Glória, portal de serviços Meu Detran e o aplicativo Meu Detran MS.

Segundo o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, o projeto simboliza um salto de eficiência e visão de futuro: “Essa parceria nos aproxima de modelos internacionais de excelência e mostra que Mato Grosso do Sul está preparado para oferecer serviços públicos inteligentes, ágeis e acessíveis. É um passo histórico na direção do governo digital que sonhamos”.

Modelo nacional no Novo Marco Legal

Outro marco importante foi o pioneirismo do Detran-MS na aplicação da Lei 14.711/2023, o Novo Marco Legal de Garantias. Em janeiro de 2025, o órgão tornou-se o primeiro do Brasil a intermediar a recuperação extrajudicial de veículos inadimplentes. O processo, realizado por empresas registradoras credenciadas, que notificam o devedor que pode negociar antes da execução da busca e apreensão do veículo.

Fiscalização moderna e presença ampliada

Também em janeiro de 2025, o Detran-MS inaugurou, em Naviraí, a quarta Unidade Operacional de Fiscalização do Estado, que se uniu a Campo Grande, Dourados e Aquidauana. A estrutura reforça o trabalho das forças estaduais e federais, com foco na redução de acidentes e crimes em rodovias e vias urbanas. Equipada com etilômetros, viaturas conectadas e o sistema CISV Glass, que identifica veículos roubados ou com restrições judiciais, a unidade representa o investimento contínuo em tecnologia e segurança.

>Grupamento de Motociclistas Patrulheiros do Detran-MS

Outro marco importante ao longo do ultimo ano foi a integração do CISV (Centro Integrado de Segurança Viária) ao Ministério da Justiça, possibilitando o monitoramento em tempo real de veículos com registro de roubo em qualquer unidade da federação, ampliando a segurança nas fronteiras e em todo o país. A atuação conjunta das forças de segurança por meio da plataforma, possibilitou a recuperação de diversos veículos e até localização de familiar, cujo carro estragou em trecho onde não havia sinal de celular.

A criação do Grupamento de Motociclistas Patrulheiros do Detran-MS, chegou para reforçar a segurança viária nas vias públicas do Estado. As motocicletas dão mais agilidade de locomoção para ações como escolta de autoridades, apoio a eventos e na resposta rápida a ocorrências, tanto em vias urbanas quanto em rodovias.

Serviços digitais que mudam o dia a dia

Nos últimos meses, o Detran-MS intensificou a entrega de soluções digitais que simplificam a rotina do cidadão. A exemplo da transferência digital de veículos, processo 100% online pelo portal Meu Detran e pela Carteira Digital de Trânsito (CDT), dispensando a presença nas agências e serviços cartorários.

>

>Aplicativo Meu Detran MS tem conquistado os sul-mato-grossenses. Foto: Robson Dantas

A digitalização das guias de licenciamento foi um marco importante dentro dos pilares verde e digital da gestão estadual. Representando eliminação de guias físicas impressas, que representavam menos de 10% de guias pagas, e envio postal, com economia de recursos e mais sustentabilidade.

Aplicativo “Meu Detran MS” representa a liberdade de acesso aos serviços do Detran-MS, com a possibilidade de iniciar a renovação da CNH, consultar pontos da CNH, débitos e realizar agendamentos.

Educação e inclusão

Mais do que tecnologia, o Detran-MS também avançou em educação, inclusão e valorização das pessoas. Entre as iniciativas de destaque está o programa “Detran por Elas”, que cria uma rede de apoio e acolhimento de servidoras vítimas de violência ou assédio no trabalho ou em domicílio.

A facilitação do processo de habilitação para imigrantes garante acesso seguro e regular à mobilidade, oportunizando a empregabilidade e consequentemente a dignidade. O Guichê 60+ que oferece atendimento personalizado para pessoas idosas já atendeu 5,6 mil no Estado. Embora o Guichê 60+ esteja apenas em duas agências, por enquanto, o atendimento no interior do Estado também disponibiliza dessa humanização.

>De Camapuã, Ranulfo Custódio ficou conhecido em todo Brasil após renovar CNH aos 102 anos

Foi por meio do atendimento humanizado do Detran-MS que, em maio, o Estado e o Brasil conheceram o condutor ativo mais experiente de Mato Grosso do Sul. O camapuense Ranulfo Custódio renovou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) aos 102 anos e ficou conhecido nacionalmente. A história dele inspirou outros idosos a também buscarem a liberdade de dirigir. Em outubro de 2024, os condutores 60+ com habilitação ativa (sem considerar CNHs vencidas há mais de 30 dias) representavam 15% do total de habilitados no Estado. Um ano depois, esse percentual subiu para 24%, alcançando 260.746 condutores nessa faixa etária.

O “Vencendo o medo de dirigir”, ajuda cidadãos a reconquistarem a autonomia no trânsito. Somente no ano de 2024, 119 pessoas participaram do programa que trabalha com o acolhimento e principalmente com o tratamento psicológico do medo de dirigir.

>Crianças em atividade no Detranzinho. Foto: Mireli Obando

Ao longo de mais de duas décadas, a Cidade Escola de Trânsito - Detranzinho tem desempenhado um papel fundamental na formação de estudantes do estado. Anualmente o Detranzinho recebe em média 8 mil estudantes. A visita à mini cidade é memória afetiva de adultos e jovens que sempre tem algum momento marcante da visita para contar.

Resultados que se traduzem em cidadania

Os avanços do Detran-MS já se refletem no dia a dia da população. Usuários relatam experiências mais rápidas e simples. “O sistema em si é muito prático e rápido, além de ser extremamente confiável. Me gerou muita economia de tempo, e isso pra mim é o principal hoje em dia, além de gerar uma economia financeira também”, conta o empresário Julio César Maranho Gomes.

A humanização no atendimento que faz a diferença. “Agradeço do coração. Vocês estão de parabéns com essa equipe. Essa renovação (CNH) representa liberdade e autonomia”, afirma Carmem Silvia Samadel, de 79 anos.

As facilidades que surpreendem que vem de outro Estado e se depara com serviços públicos ágeis e com benefícios. “Fiquei muito feliz e até surpreso. É um reconhecimento importante, porque reflete no trânsito. Quem está na estrada precisa ter consciência de que dirigir é uma questão de responsabilidade, não só com a própria vida, mas também com a do outro”, afirmou Fabrício Gomes Rodrigues que no mês passado transferiu a CNH de MG gratuitamente para MS, e ainda aproveitou o benefício de 10% de desconto na renovação por possuir o Selo de Bom Condutor.

>Fabrício transferiu e renovou a CNH. Foto: Mireli Obando

“Essa oportunidade significa um recomeço para mim e para minha família. A possibilidade de trabalhar e construir um futuro com segurança me dá esperança. Sou muito grato a todos que tornaram isso possível”, relatou o venezuelano Grégori José Espin Leon, após regularizar a CNH estrangeira.

Além de facilitar a vida dos motoristas, a modernização digital aumenta a transparência e fortalece a segurança dos dados. O diretor-executivo do Detran-MS, João César Matogrosso, resume o momento. “Estamos acompanhando a evolução de um Estado jovem e promissor. Assim como Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de conquistas, o Detran-MS celebra o amadurecimento de sua missão de servir com eficiência, respeito e inovação”.

>Venezuelano Grégori e família

>

Ao completar quase meio século de história, Mato Grosso do Sul mostra que desenvolvimento e cidadania caminham juntos. O Detran-MS segue no mesmo compasso, unindo tecnologia, segurança e humanidade para construir o trânsito e o futuro que o Estado merece.

Integração

Outra inovação do ultimo ano, foi a inauguração do modelo de Agência Integrada, que reúne, em um mesmo local, os serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS) e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Esse formato consolida um modelo de atendimento mais ágil, moderno e inclusivo.

Ações Futuras e Desafios

Com a constante evolução tecnológica e as crescentes demandas da população, o Detran-MS já projeta os próximos passos. O foco permanece na expansão dos serviços digitais, na qualificação contínua e reivindicações de carreira dos servidores para acompanhar os avanços e na busca por parcerias que possam impulsionar ainda mais a segurança e a eficiência no trânsito.

Os desafios incluem manter a infraestrutura tecnológica atualizada, garantir a inclusão digital de todos os cidadãos e adaptar-se às novas legislações e tecnologias que surgem. A meta é continuar sendo um modelo de gestão pública, sempre com o cidadão no centro de suas ações.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Fotos: Rachid Waqued, Mireli Obando e Robson Dantas