Mato Grosso do Sul

MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte

Neste 11 de outubro Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de sua criação, marcada por uma história rica em cultura, diversidade e grandes conquistas n...

11/10/2025 06h40
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Neste 11 de outubro Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de sua criação, marcada por uma história rica em cultura, diversidade e grandes conquistas no esporte.Nas quadras, nos campos e nos tatames, atletas sul-mato-grossenses ajudaram a construir uma trajetória de orgulho e dedicação.

Nesta data, escolhemos relembrar dois nomes que representam não apenas seus feitos individuais, mas também a história de tantos outros atletas que levaram o nome de Mato Grosso do Sul para além de suas fronteiras: o jogador de basquete Joelcio Joerke, o Janjão, e o judoca Reinaldo Martins Amaral Filho.

Entre os nomes que ajudaram a escrever a história do esporte sul-mato-grossense está Joelcio Joerke, mais conhecido como Janjão, de 53 anos, natural de Campo Grande. Formado em Educação Física e Administração, iniciou cedo sua trajetória no basquetebol. Aos 16 anos, deixou a Capital rumo à Franca, no interior paulista, para seguir o sonho de ser jogador de basquete, decisão que o colocaria entre os principais atletas da modalidade no país.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Joelcio integrou todas as seleções brasileiras de base e, mais tarde, defendeu a Seleção Brasileira Adulta por uma década. Representou o Brasil em torneios internacionais, como os Mundiais de 1994 (Canadá) e 1998 (Grécia), além dos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996.

No exterior, atuou por três temporadas na Itália, onde conquistou a Copa Itália pelo Snaidero Udine. No Brasil, colecionou títulos expressivos: campeão brasileiro adulto em cinco oportunidades, três por Franca, além de conquistas pelo Vasco da Gama e por Uberlândia. Foi também tricampeão sul-americano, tricampeão paulista e campeão carioca, goiano e mineiro. Um dos momentos mais marcantes de sua carreira foi o vice-campeonato mundial com o Vasco da Gama.

Quando questionado sobre sua maior conquista, Janjão recorda com emoção.

“Não é uma conquista particular, mas acho que a maior da minha carreira foi ter jogado a Olimpíada de 96. Foi o meu ápice como jogador, o momento em que pude contemplar o sucesso de todo o esforço, o sacrifício de sair cedo de casa e ficar longe da família. Foi a certeza de que tudo valeu a pena. E ainda foi a última Olimpíada do Oscar Schmidt, o que tornou tudo ainda mais especial”.

Sobre os desafios, ele lembra. “Todo ano o desafio se renovava. Cada temporada trazia um novo campeonato, uma nova equipe, um novo objetivo. O intuito era sempre o mesmo: colocar o clube em evidência e, por consequência, crescer como atleta”.

Após encerrar sua carreira em 2009, Joelcio retornou a Campo Grande. Hoje, atua como administrador e segue contribuindo com o desenvolvimento do basquete no Estado, promovendo clínicas e eventos. Mais do que um ícone do passado, tornou-se um agente ativo na formação de novas gerações.

A força do judô sul-mato-grossense

O esporte sul-mato-grossense é também marcado por conquistas no judô, modalidade que carrega tradição no estado. Entre os nomes que ajudaram a consolidar essa história está o judoca Reinaldo Martins Amaral Filho, de 58 anos, que relata ter o judô como parte essencial de sua vida.

“Nós vemos o irmão mais velho fazendo as coisas e quer seguir o mesmo caminho. Meu irmão praticava judô, e eu ia com ele assistir, porque achava bonito. Em poucas semanas, comecei a treinar e logo me destaquei. Aquilo entrou no sangue, e desde então nunca mais parei. Quando comecei a trabalhar no Estado, na polícia, passei a dar aulas de judô e a formar policiais em todo o Mato Grosso do Sul. A principal postura de um judoca está ligada aos princípios de hierarquia e disciplina”.

Reinaldo iniciou na modalidade ainda antes da divisão do Estado, por volta de 1974, no Judô Clube do Sesi. Desde então, construiu uma trajetória marcada por títulos e dedicação, com conquistas nacionais e reconhecimento pelo empenho dentro e fora dos tatames.

Ele lembra com gratidão. “Com o tempo, fui forjado pelos valores do judô. Disputei vários campeonatos, conquistei medalhas em nível nacional e vivi momentos de imensa alegria. Para um jovem do Estado, sem muito currículo e sem força nacional, ser campeão brasileiro era quase inacreditável”, relembrou.

As histórias de Janjão e Reinaldo são apenas duas entre tantas que compõem o mosaico de conquistas do Mato Grosso do Sul. Elas representam o esforço, o talento e a determinação de uma terra que, a cada aniversário, reafirma seu compromisso com o futuro sem esquecer de honrar quem pavimentou o caminho com suor, coragem e amor pelo esporte.

Bel Manvailer, Comunicação Setesc
Fotos: arquivo/ Fundesporte

