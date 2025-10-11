WhatsApp

Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Saúde de MS avança em parceria internacional com Universidade de Córdoba

Mato Grosso do Sul se consolida como referência latino-americana em abordagem integrada entre saúde humana, animal e ambientalA SES/MS (Secretaria ...

11/10/2025 06h40
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul se consolida como referência latino-americana em abordagem integrada entre saúde humana, animal e ambiental

A SES/MS (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul), por meio da Coordenadoria de Saúde Única, deu mais um passo importante na consolidação de sua atuação como referência na área ao estabelecer tratativas para um termo de cooperação internacional com a Universidade de Córdoba, localizada na cidade de Montería, no estado de Córdoba, na Colômbia.

Durante reunião realizada com representantes da instituição colombiana, o vice-reitor de Investigação e Extensão, Deivis Luján Rhenals, a chefe de Extensão, Patrícia Eugenia Rodríguez Martínez e o chefe de Investigação, Mario Sánchez Rubio, foram discutidas propostas de colaboração técnica e científica voltadas ao desenvolvimento conjunto de ações e pesquisas na área de Saúde Única.

A Saúde Única é uma abordagem que reconhece a interdependência entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, promovendo políticas e estratégias integradas para prevenir e enfrentar doenças de forma mais eficiente.

Durante o encontro, os representantes da Universidade de Córdoba destacaram que, em toda a América Latina, Mato Grosso do Sul é o único ente governamental com uma estrutura formal voltada à Saúde Única, o que posiciona o estado como referência regional na temática.

A secretária de Estado de Saúde, em exercício, Crhistinne Maymone, ressaltou que a parceria com a universidade colombiana reafirma o protagonismo de Mato Grosso do Sul em promover políticas de integração entre saúde, meio ambiente e bem-estar animal.

“Essa cooperação internacional reforça o reconhecimento do Mato Grosso do Sul como referência na implementação da Saúde Única. É um modelo que fortalece a vigilância, a prevenção e o enfrentamento conjunto de doenças, com base na ciência, na inovação e na colaboração entre países”, destacou Crhistinne.

Já a Coordenadora de Saúde Única da SES, Danila Frias, enfatizou que a aproximação com a Universidade de Córdoba representa um avanço significativo para a troca de experiências e o desenvolvimento de projetos conjuntos.

“Estamos construindo um termo de cooperação que permitirá a realização de pesquisas, capacitações e ações integradas entre Mato Grosso do Sul e a Colômbia. É um passo importante para consolidar nossa posição como referência latino-americana em Saúde Única”, explicou a coordenadora.

A SES dará continuidade à elaboração do termo de cooperação que formalizará a parceria entre a Secretaria e a Universidade de Córdoba. O documento permitirá a execução conjunta de projetos técnicos, formações profissionais e estudos científicos, fortalecendo a abordagem integrada de Saúde Única entre Brasil e Colômbia. Mato Grosso do Sul é o único estado brasileiro que possui um setor de Saúde Única institucionalizado dentro de sua estrutura administrativa.

André Lima, Comunicação SES
Foto: Divulgação SES

