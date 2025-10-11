WhatsApp

Mato Grosso do Sul

Universidade Estadual de MS lança 23 editais para contratação de docentes temporários em diversas áreas

As oportunidades contemplam diferentes áreas do conhecimento e unidades universitáriasA Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com...

11/10/2025 05h36
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

As oportunidades contemplam diferentes áreas do conhecimento e unidades universitárias

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado à contratação de docentes temporários e formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam diferentes áreas do conhecimento e unidades universitárias distribuídas por todo o Estado.

Ao todo, 23 editais estão disponíveis, abrangendo vagas nas unidades da UEMS nos municípios de Campo Grande, Coxim, Dourados, Jardim, Ponta Porã, Ivinhema, Nova Andradina, Mundo Novo, Naviraí, Cassilândia, Aquidauana, Paranaíba e Amambai.

 Os editais completos estão disponíveis em:  https://ead4.uems.br/

Podem participar da seleção profissionais com formação na área de interesse indicada no edital correspondente. 

Comunicação UEMS

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados