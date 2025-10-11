MS sedia treinamento nacional sobre análise dos seis canais da comunicação voltado às forças de segurança

Voltado a servidores e especialistas da área da segurança pública, o Treinamento em Análise dos Seis Canais da Comunicação foi realizado nesta semana em Campo Grande, entre os dias 07 e 10 de outubro. Promovido pela Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), através da DIPEN (Diretoria de Inteligência Penal), em parceria com o projeto PRIS-COOP do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime no Brasil - UNODC, a iniciativa é apoiada pelo Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional - MAECI do Governo da Itália. A capacitação conta com apoio da Sejusp/MS (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul), por meio da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), e de sua Gerência de Inteligência - GISP.

O treinamento busca aprofundar o conhecimento técnico e científico sobre comunicação verbal e não verbal, elementos essenciais para a condução das ações estratégicas de investigação, análise e tomada de decisão e totalizou carga horária de 32 horas/aula.

Presente na cerimônia de abertura, o secretário-executivo de Justiça da Sejusp, Rafael Garcia Ribeiro, enfatizou a importância da integração entre as forças de segurança e o papel essencial da inteligência penitenciária nas ações de prevenção e combate ao crime. "Agradeço à equipe da GISP e à Senappen pelo apoio constante e pelas parcerias que fortalecem o sistema prisional de Mato Grosso do Sul. Cursos como esse são fundamentais para a troca de experiências e o aperfeiçoamento conjunto das estratégias de segurança, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a eficiência e a cooperação entre instituições", disse.

Com base em metodologias avançadas e estudos científicos, a capacitação aborda a interpretação dos diferentes canais da comunicação humana, fornecendo ferramentas para aprimorar a percepção e a análise comportamental em diferentes contextos operacionais.

De acordo com os organizadores, o domínio adequado dessas técnicas é tão determinante quanto a comunicação verbal, pois os indicadores discursivos e comportamentais influenciam diretamente a percepção, o julgamento e as decisões em situações críticas.

Segundo a especialista do Projeto PRIS-COOP do UNODC Brasil, Jussara Assaff, esse treinamento reforça o compromisso do UNODC em apoiar a qualificação de profissionais que atuam no sistema prisional, contribuindo para aprimorar procedimentos e fortalecer a gestão das unidades. "A parceria contínua com a Coordenação de Doutrina de Inteligência Penal da Senappen, desde 2023, tem sido essencial para avançar em práticas de inteligência que favoreçam uma atuação mais eficiente e integrada, alinhadas aos protocolos internacionais e às diretrizes do UNODC sobre gestão prisional e prevenção à criminalidade", afirmou.

O evento integra uma série de ações da Diretoria de Inteligência Penal da Senappen, com o apoio do UNODC e da Sejusp/MS, voltadas ao fortalecimento da atuação das unidades de inteligência em todo o país.

Para o o representante da DIPEN no Centro-Oeste, Jean Clear, a capacitação representa uma oportunidade de integração e aperfeiçoamento das práticas de inteligência no âmbito da segurança pública. "Temos mais de 16 instituições participantes, promover essa troca de conhecimento entre os profissionais de segurança, diante dos desafios impostos pelo avanço das organizações criminosas, é muito valiosa", informou.

O diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, ressaltou a importância da inteligência e da corregedoria como pilares fundamentais para a boa gestão do sistema prisional. "O trabalho da nossa Gerência de Inteligência eleva nosso estado como referência na área e encontros como esses são essenciais para fortalecer nosso trabalho, garantindo mais segurança aos policiais penais e à sociedade", afirmou.

Também estiveram presentes a coordenadora de Doutrina e Capacitação Substituta da DIPEN, Pollyane Laura Vieira Sousa; o diretor-adjunto da Penitenciária Federal de Campo Grande, Juliano Dias; o diretor-geral da Polícia Penal de MS, Anderson Moreno; a gerente de Inteligência do Sistema Penitenciário do estado, Helaine Ton; entre outros servidores e convidados.

Tatyane Santinoni, Agepen/MS.