WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Mato Grosso do Sul

MS sedia treinamento nacional sobre análise dos seis canais da comunicação voltado às forças de segurança

Voltado a servidores e especialistas da área da segurança pública, o Treinamento em Análise dos Seis Canais da Comunicação foi realizado nesta sema...

11/10/2025 05h36
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Voltado a servidores e especialistas da área da segurança pública, o Treinamento em Análise dos Seis Canais da Comunicação foi realizado nesta semana em Campo Grande, entre os dias 07 e 10 de outubro. Promovido pela Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), através da DIPEN (Diretoria de Inteligência Penal), em parceria com o projeto PRIS-COOP do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime no Brasil - UNODC, a iniciativa é apoiada pelo Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional - MAECI do Governo da Itália. A capacitação conta com apoio da Sejusp/MS (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul), por meio da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), e de sua Gerência de Inteligência - GISP.

O treinamento busca aprofundar o conhecimento técnico e científico sobre comunicação verbal e não verbal, elementos essenciais para a condução das ações estratégicas de investigação, análise e tomada de decisão e totalizou carga horária de 32 horas/aula.

Presente na cerimônia de abertura, o secretário-executivo de Justiça da Sejusp, Rafael Garcia Ribeiro, enfatizou a importância da integração entre as forças de segurança e o papel essencial da inteligência penitenciária nas ações de prevenção e combate ao crime. "Agradeço à equipe da GISP e à Senappen pelo apoio constante e pelas parcerias que fortalecem o sistema prisional de Mato Grosso do Sul. Cursos como esse são fundamentais para a troca de experiências e o aperfeiçoamento conjunto das estratégias de segurança, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a eficiência e a cooperação entre instituições", disse.

Com base em metodologias avançadas e estudos científicos, a capacitação aborda a interpretação dos diferentes canais da comunicação humana, fornecendo ferramentas para aprimorar a percepção e a análise comportamental em diferentes contextos operacionais.

De acordo com os organizadores, o domínio adequado dessas técnicas é tão determinante quanto a comunicação verbal, pois os indicadores discursivos e comportamentais influenciam diretamente a percepção, o julgamento e as decisões em situações críticas.

Segundo a especialista do Projeto PRIS-COOP do UNODC Brasil, Jussara Assaff, esse treinamento reforça o compromisso do UNODC em apoiar a qualificação de profissionais que atuam no sistema prisional, contribuindo para aprimorar procedimentos e fortalecer a gestão das unidades. "A parceria contínua com a Coordenação de Doutrina de Inteligência Penal da Senappen, desde 2023, tem sido essencial para avançar em práticas de inteligência que favoreçam uma atuação mais eficiente e integrada, alinhadas aos protocolos internacionais e às diretrizes do UNODC sobre gestão prisional e prevenção à criminalidade", afirmou.

O evento integra uma série de ações da Diretoria de Inteligência Penal da Senappen, com o apoio do UNODC e da Sejusp/MS, voltadas ao fortalecimento da atuação das unidades de inteligência em todo o país.

Para o o representante da DIPEN no Centro-Oeste, Jean Clear, a capacitação representa uma oportunidade de integração e aperfeiçoamento das práticas de inteligência no âmbito da segurança pública. "Temos mais de 16 instituições participantes, promover essa troca de conhecimento entre os profissionais de segurança, diante dos desafios impostos pelo avanço das organizações criminosas, é muito valiosa", informou.

O diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, ressaltou a importância da inteligência e da corregedoria como pilares fundamentais para a boa gestão do sistema prisional. "O trabalho da nossa Gerência de Inteligência eleva nosso estado como referência na área e encontros como esses são essenciais para fortalecer nosso trabalho, garantindo mais segurança aos policiais penais e à sociedade", afirmou.

Também estiveram presentes a coordenadora de Doutrina e Capacitação Substituta da DIPEN, Pollyane Laura Vieira Sousa; o diretor-adjunto da Penitenciária Federal de Campo Grande, Juliano Dias; o diretor-geral da Polícia Penal de MS, Anderson Moreno; a gerente de Inteligência do Sistema Penitenciário do estado, Helaine Ton; entre outros servidores e convidados.

Tatyane Santinoni, Agepen/MS.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal JrAgência Brasil Romaria fluvial antecede procissão do Círio de Nazaré, em Belém
© Marcelo Casal/Agência Brasil Violência sexual é violação que mais vitima meninas, aponta pesquisa
Caravina participa da Exponan em Nova Andradina e acompanha entregas em Glória de Dourados
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
26°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 23°
26°

Sensação

1.82 km/h

Vento

50%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 horas Batalha de startups distribui R$ 200 mil em festival de inovação
Há 14 horas Romaria fluvial antecede procissão do Círio de Nazaré, em Belém
Há 14 horas Violência sexual é violação que mais vitima meninas, aponta pesquisa
Há 15 horas Fazendeiro planeja criar “universidade do búfalo” na Ilha de Marajó
Há 15 horas Caravina participa da Exponan em Nova Andradina e acompanha entregas em Glória de Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba Paranaíba (MS) – Na noite de sábado (04/10), por volta das 23h, a equipe daForça Tática do 13º Batalhão de Polícia Militarrealizou a abordagem de u...
2
Há 4 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores
3
Há 4 dias Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
4
Há 4 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
5
Há 4 dias Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados