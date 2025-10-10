WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Legislativo - MS

Sistema de Alerta Imediato de Desaparecimento de Crianças e Adolescentes é proposto em MS

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 256/2025, de autoria do deputado Antonio Vaz, que institui, no âmb...

10/10/2025 22h00
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 256/2025, de autoria do deputado Antonio Vaz, que institui, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, o Sistema Estadual de Alerta Imediato de Desaparecimento de Crianças e Adolescentes “Alerta Criança /MS”, e dá outras providências. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

O objetivo é promover a ampla divulgação, em caráter emergencial, de informações relativas ao desaparecimento de crianças e adolescentes, visando à sua rápida localização e proteção. O novo sistema será acionado imediatamente após o registro do boletim de ocorrência de desaparecimento de criança ou adolescente, independentemente de prazo de espera, pela autoridade policial competente.

A divulgação do alerta acontecerá por rádio, televisão, aplicativos de mensagens, notificações push em operadoras de celular, painéis eletrônicos em rodovias, terminais, e locais públicos de grande circulação. Sempre que possível, será identificado o nome e idade do desaparecido (a), as características físicas, foto atualizada, local e circunstâncias do desaparecimento.

Antonio Vaz justificou sua matéria lembrando recente crime que aconteceu Campo Grande. “A recente tragédia envolvendo a menina Emanuelly Victória, de apenas seis anos, revelou de forma dolorosa a vulnerabilidade das nossas crianças e as falhas no sistema de resposta imediata. Ela foi vítima de sequestro, violência sexual e assassinato, em um caso que mobilizou toda a sociedade e expôs atrasos tanto na comunicação do desaparecimento quanto na mobilização das autoridades competentes. A investigação ainda apura possíveis omissões de órgãos de proteção que, mesmo diante de denúncias anteriores, não conseguiram evitar o desfecho fatal. O projeto ‘Alerta Criança/MS’ surge para ampliar significativamente essa atuação, tornando os alertas mais imediatos e abrangentes aumentando as chances de localização da criança ou adolescente desaparecido e prevenindo tragédias”, ressaltou.

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 256/2025 , de autoria do deputado Antonio Vaz (Republicanos), que institui o Sistema Estadual de Alerta Imediato de Desaparecimento de Crianças e Adolescentes “Alerta Criança /MS”, e dá outras providências. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

O objetivo é promover a ampla divulgação, em caráter emergencial, de informações relativas ao desaparecimento de crianças e adolescentes, visando à sua rápida localização e proteção. O novo sistema será acionado imediatamente após o registro do boletim de ocorrência de desaparecimento de criança ou adolescente, independentemente de prazo de espera, pela autoridade policial competente.

A divulgação do alerta acontecerá por rádio, televisão, aplicativos de mensagens, notificações push em operadoras de celular, painéis eletrônicos em rodovias, terminais, e locais públicos de grande circulação. Sempre que possível, será identificado o nome e idade do desaparecido (a), as características físicas, foto atualizada, local e circunstâncias do desaparecimento.

Antonio Vaz justificou sua matéria lembrando recente crime que aconteceu Campo Grande. “A recente tragédia envolvendo a menina Emanuelly Victória, de apenas seis anos, revelou de forma dolorosa a vulnerabilidade das nossas crianças e as falhas no sistema de resposta imediata. Ela foi vítima de sequestro, violência sexual e assassinato, em um caso que mobilizou toda a sociedade e expôs atrasos tanto na comunicação do desaparecimento quanto na mobilização das autoridades competentes. A investigação ainda apura possíveis omissões de órgãos de proteção que, mesmo diante de denúncias anteriores, não conseguiram evitar o desfecho fatal. O projeto ‘Alerta Criança/MS’ surge para ampliar significativamente essa atuação, tornando os alertas mais imediatos e abrangentes aumentando as chances de localização da criança ou adolescente desaparecido e prevenindo tragédias”, ressaltou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal JrAgência Brasil Romaria fluvial antecede procissão do Círio de Nazaré, em Belém
© Marcelo Casal/Agência Brasil Violência sexual é violação que mais vitima meninas, aponta pesquisa
Caravina participa da Exponan em Nova Andradina e acompanha entregas em Glória de Dourados
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
26°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 23°
26°

Sensação

1.82 km/h

Vento

50%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 horas Batalha de startups distribui R$ 200 mil em festival de inovação
Há 14 horas Romaria fluvial antecede procissão do Círio de Nazaré, em Belém
Há 14 horas Violência sexual é violação que mais vitima meninas, aponta pesquisa
Há 15 horas Fazendeiro planeja criar “universidade do búfalo” na Ilha de Marajó
Há 15 horas Caravina participa da Exponan em Nova Andradina e acompanha entregas em Glória de Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba Paranaíba (MS) – Na noite de sábado (04/10), por volta das 23h, a equipe daForça Tática do 13º Batalhão de Polícia Militarrealizou a abordagem de u...
2
Há 4 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores
3
Há 4 dias Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
4
Há 4 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
5
Há 4 dias Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados