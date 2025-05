Seu abraço aquece: Solidariedade na ALEMS que une deputados e servidores

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) atua nas causas de promoção de assistência social e prol da sociedade sul-mato-grossense. Aconteceu nesta manhã (15), no saguão da Casa de Leis, o dia D de doações de mais uma edição da “Campanha Seu Abraço Aquece”, promovida pelo Poder Executivo. O objetivo da ação é arrecadar agasalhos, cobertores e demais itens utilizados no frio, que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Foram em torno de 1600 peças arrecadadas neste ano, lembrando que é possível trazer ainda na Assembleia Legislativa, peças para arrecadação. O presidente Gerson Claro (PP) comemorou o envolvimento de todos. “É uma alegria a oportunidade de participação da Assembleia Legislativa, e essa campanha não está encerrando, porque ainda há tempo de doação, e o encerramento, no dia 23 de maio, no Albano Franco. A participação dos servidores e deputados numa campanha que só vem crescendo é essencial, e o nome da campanha é muito simbólico: “Seu abraço aquece”, em que nós ratificamos que o exemplo faz a diferença, a educação se faz com o exemplo, quando somos solidários, ajudando quem mais precisa, cumprimos um papel social. E a Assembleia Legislativa dá esse exemplo, os deputados e servidores participam, e isso só engradece a nossa participação na sociedade, com esse olhar solidário no meio de tanta guerra, disputa e ignorância, podermos dar essa contribuição e participação”, frisou o presidente da ALEMS.

A primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, agradeceu a recepção carinhosa em que é recebida na Casa de Leis. “É uma alegria ser recebida sempre com muito carinho aqui na Assembleia Legislativa. em nome do presidente Gerson Claro, eu queria agradecer a todas as doações dos servidores e deputados que se empenharam trazendo os agasalhos e cobertores. Isso é muito importante, a gente tem uma população em vulnerabilidade que sofre no frio, não somos um Estado que é gelado o tempo inteiro, mas não é bom passar frio. Também agradeço aos multiplicadores da campanha ‘Seu abraço aquece’, pois demanda dedicação e sensibilidade para chamar as pessoas a isso. Tenho certeza que esse ano nosso objetivo será alcançado, graças ao abraço de todos que escolheram atender esse chamado e se sensibilizou com a causa”,

O secretário de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul (SAD), Frederico Felini explicou os prazos de doação e arrecadação. “São mais de 300 entidades que se cadastraram para receber as doações, e ainda dá tempo de doar, para algum servidor público que você conhece, ou em qualquer órgão do Estado, escolas, delegacias, Corpo de Bombeiros. Vamos contribuir e fazer esse inverno um pouquinho mais quente para a nossa sociedade. Hoje é o dia em que a gente recebe as doações de vocês. Muito legal ver o crescimento da campanha e envolvimento das pessoas, um sucesso, e o sucesso da sociedade é a preocupação com o seu irmão. Grande confraternização no Albano Franco com todos os órgãos que participaram e ajudaram nas arrecadações, e a partir do dia 23 começa essa triagem para as entidades, e já no dia 2 de junho a gente espera estar fazendo essas entregas para as entidades de Campo Grande e interior do Estado”, informou.

Festa Junina

O deputado e presidente Gerson Claro anunciou a Festa Junina da ALEMS, que está em sua terceira edição, prevista para o dia 27 de junho. “É uma ação social e solidária da Assembleia Legislativa, onde todos os gabinetes apadrinham as entidades que fazem trabalho assistencial, e é importante a gente fazer isso, a gente reconhece essa questão do terceiro setor de entidades que atendem os mais variados segmentos, certamente a festa junina já se tornou lei e vai contribuir mais uma vez com a sociedade, com o envolvimento das famílias e servidores.

Também participaram da solenidade os deputados Marcios Fernandes (MDB), Mara Caseiro (PSDB), Coronel David (PL), Caravina (PSDB), Pedro Kemp (PT), e as equipes dos deputados, secretarias e gerências a Assembleia Legislativa, que integraram a dinâmica de entrega dos itens arrecadados na Casa de Leis.