WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Câmara

Deputada defende criação de selo para municípios comprometidos com educação infantil; ouça

A Câmara dos Deputados pode votar na semana da criança (13 a 17 de outubro) proposta que cria o selo Compromisso com a Primeiríssima Infância (PL 6...

10/10/2025 19h36
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados pode votar na semana da criança (13 a 17 de outubro) proposta que cria o selo Compromisso com a Primeiríssima Infância (PL 625/25). O texto está em regime de urgência e pode ser aprovado pelo Plenário sem precisar passar pelas comissões da Casa.

Em entrevista à Rádio Câmara , a autora do projeto, deputada Professora Luciene Cavalcante (Psol-SP), explicou que o selo vai reconhecer os municípios que enquadrarem as profissionais de creches públicas na carreira do magistério, com pagamento do piso nacional e qualificação continuada.

“O selo representa esse grande pacto que o Brasil precisa fazer em defesa do direito de todos à educação. De cada dez bebês e crianças pequenas até três anos de idade brasileiras, só quatro têm acesso à creche, à educação nessa fase da vida que é fundamental,” disse a deputada.

Os municípios que receberem o selo terão prioridade no acesso a financiamentos federais.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Marcelo Camargo/Agência Brasil Comissão debate fiscalização da mistura de biodiesel no óleo diesel B
Ministério dos Transportes Licitação do aeroporto de Viracopos é tema de audiência na Câmara na próxima semana
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão debate impactos da violência do Estado nas comunidades periféricas
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
26°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 23°
26°

Sensação

1.82 km/h

Vento

50%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 horas Batalha de startups distribui R$ 200 mil em festival de inovação
Há 14 horas Romaria fluvial antecede procissão do Círio de Nazaré, em Belém
Há 14 horas Violência sexual é violação que mais vitima meninas, aponta pesquisa
Há 15 horas Fazendeiro planeja criar “universidade do búfalo” na Ilha de Marajó
Há 15 horas Caravina participa da Exponan em Nova Andradina e acompanha entregas em Glória de Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba Paranaíba (MS) – Na noite de sábado (04/10), por volta das 23h, a equipe daForça Tática do 13º Batalhão de Polícia Militarrealizou a abordagem de u...
2
Há 4 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores
3
Há 4 dias Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
4
Há 4 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
5
Há 4 dias Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados