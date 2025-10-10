WhatsApp

Comissão de Desenvolvimento Agrário reúne-se em prol do fortalecimento da agricultura familiar

Na próxima quarta-feira (15), a partir das 14h, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) sedia, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara,...

10/10/2025 19h36
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Na próxima quarta-feira (15), a partir das 14h, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) sedia, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, a reunião da Comissão de Desenvolvimento Agrário, Assuntos Indígenas e Quilombolas. O grupo de trabalho, coordenado pelo deputado Zeca do PT (PT) reúne-se para a realização de debate sobre a facilitação do acesso às linhas de crédito ou financiamento para fortalecer a agricultura familiar.

“O debate em questão é fundamental para garantir efetivamente as políticas públicas, em especial aquelas relacionadas do Plano Safra, visando fortalecimento de suas atividades e gerando desenvolvimento no campo, em prol da agricultura familiar sul-mato-grossense”, explicou o deputado Zeca do PT (PT).

Serviço

A reunião é aberta ao público e à imprensa e terá cobertura da Comunicação Institucional da ALEMS, com transmissão ao vivo pela TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link TV ALEMS; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link Rádio ALEMS, Facebook, Youtube e Portal ALEMS.

