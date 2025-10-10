POLÍCIA MILITAR PRENDE DOIS POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM COXIM

Coxim (MS): Em ações distintas realizadas pelas Policiais Miliares do Programa Mulher Segura (PROMUSE), prendeu duas pessoas por descumprimento de medidas protetivas de urgência em Coxim.

Na noite de quinta-feira (09/10), durante fiscalização de medidas protetivas, a equipe do PROMUSE encontrou um homem de 50 anos na residência da vítima, de 43 anos, localizada na Rua Frei Cirino João Primon, no Bairro Senhor Divino. O autor foi preso em flagrante, conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Coxim.

Já na manhã desta sexta-feira (10/10), durante nova fiscalização, os policiais flagraram uma mulher de 50 anos na residência de uma idosa de 75 anos, também em descumprimento de medida protetiva. A autora foi encaminhada à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Coxim para as providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM