Delegacia de Corumbá realiza fiscalização em empresas de reciclagem na cidade

A ação integrada contou com o apoio do Setor de Postura da Prefeitura, tendo sido fiscalizados diversos estabelecimentos comerciais na região pantaneira.

Nesta quinta-feira (15), a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá deflagrou a Operação “Rastro do Cobre II” e realizou fiscalização a estabelecimentos comerciais de reciclagem suspeitos de obter materiais provenientes de crimes na cidade.

