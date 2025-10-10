WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Câmara

Comissão aprova estabilidade temporária ao trabalhador que doa órgão ou tecido

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

10/10/2025 16h21
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que garante estabilidade provisória no emprego ao trabalhador que realiza doação de órgão ou tecido. A medida não se aplica a doações simples, como de sangue, esperma ou óvulo, que têm curto prazo de recuperação.

Pelo texto, a estabilidade dura desde o momento da doação até quatro meses após o retorno ao trabalho. Nesse período, o trabalhador não poderá ser demitido, a menos que exista motivo disciplinar, técnico ou financeiro grave.

Os parlamentares acolheram o parecer da relatora , deputada Geovania de Sá (PSDB-SC), pela aprovação do Projeto de Lei 4542/24 , da deputada Dayany Bittencourt (União-CE), com uma alteração.

A emenda incluída pela relatora limita a garantia de estabilidade aos tipos de doação previstos na Lei de Transplante de Órgãos . Assim, doações simples, como de sangue, esperma ou óvulo, foram excluídas do benefício.

Estímulo a doações
Para Geovania de Sá, a estabilidade temporária no trabalho vai incentivar doações. "A proposta cria um estímulo ao trabalhador que pretende doar órgão ou tecido e teme pelo seu emprego, considerando o longo tempo de recuperação e afastamento necessário, a depender do procedimento”, disse.

O texto aprovado muda duas leis: a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a Lei da Discriminação no Emprego – esta última para proibir qualquer prática discriminatória e limitativa a empregado que doar órgão.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Marcelo Camargo/Agência Brasil Comissão debate fiscalização da mistura de biodiesel no óleo diesel B
Ministério dos Transportes Licitação do aeroporto de Viracopos é tema de audiência na Câmara na próxima semana
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão debate impactos da violência do Estado nas comunidades periféricas
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
26°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 23°
26°

Sensação

1.82 km/h

Vento

50%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 horas Batalha de startups distribui R$ 200 mil em festival de inovação
Há 14 horas Romaria fluvial antecede procissão do Círio de Nazaré, em Belém
Há 14 horas Violência sexual é violação que mais vitima meninas, aponta pesquisa
Há 15 horas Fazendeiro planeja criar “universidade do búfalo” na Ilha de Marajó
Há 15 horas Caravina participa da Exponan em Nova Andradina e acompanha entregas em Glória de Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba Paranaíba (MS) – Na noite de sábado (04/10), por volta das 23h, a equipe daForça Tática do 13º Batalhão de Polícia Militarrealizou a abordagem de u...
2
Há 4 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores
3
Há 4 dias Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
4
Há 4 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
5
Há 4 dias Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados