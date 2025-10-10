WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Fundação de Cultura oferta no Centro Cultural José Octávio Guizzo oficina de ‘Vídeo com Celular’

O Centro Cultural José Octávio Guizzo, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, (FCMS), oferece gratuitamente a "Oficina de Vídeo com ...

10/10/2025 15h16
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O Centro Cultural José Octávio Guizzo, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, (FCMS), oferece gratuitamente a "Oficina de Vídeo com Celular e IA" que faz parte do Curso de Fotografia do Museu da Imagem e do Som de MS. O curso acontece nos dias 11, 18 e 25 de outubro de 2025, das 14h às 17h.

A atividade apresenta ferramentas voltadas para a criação e edição de vídeos em nível introdutório. A proposta da ação é adaptar os conteúdos de criação de vídeos para o celular com auxílio de Inteligência Artificial (smartphone e tablets - dispositivos móveis ou "mobile").

Serão abordados durante a atividade dois aspectos da criação de vídeos: as ferramentas de criação “analógicas”: roteiro, story board, conceito de “corte” e também as ferramentas digitais: recursos de edição e tendências de criação nos vídeos, como por exemplo, o B-roll e ferramentas de inteligência artificial como o Flow do Google e o Fliki.AI.

No mundo inteiro a produção digital de conteúdo parece estar “migrando” para os dispositivos móveis, há uma grande parte da produção sendo feita usando apenas o celular. Existem ainda as ferramentas de Inteligência Artificial que auxiliam na criação de legendas automáticas, narração, edição do fundo. 

Enfim, será experiência voltada a iniciantes em fotografia e público em geral que gostariam de uma introdução a produção de vídeos que podem ajudar a promover o marketing de pequenos negócios ou pessoal. A atividade será desenvolvida com conteúdos teóricos e práticos e é gratuita. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em  “ https://forms.gle/hctFTkKehV1ZbeFD6 " a partir do dia 10 de outubro, às 10h.

Serviço:

  • Oficina de Vídeo com Celular e IA – Curso de Foto
  • Período: 11, 18 e 25 de outubro de 2025, das 14h às 17h
  • Inscrições em: 10 de outubro, às 10h
  • 20 vagas.
  • Link para inscrição:  https://forms.gle/hctFTkKehV1ZbeFD6
  • Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
  • Rua 26 de Agosto, 453 - Centro, Campo Grande - MS

Comunicação Setesc

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul MS 48 anos: Estado amplia fronteiras de exportação e aposta também na economia criativa
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Museus da Fundação de Cultura guardam a memória dos 48 anos de Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Mapeamento de Criativos de MS continua aberto para cadastro de agentes culturais
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
26°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 23°
26°

Sensação

1.82 km/h

Vento

50%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 horas Batalha de startups distribui R$ 200 mil em festival de inovação
Há 14 horas Romaria fluvial antecede procissão do Círio de Nazaré, em Belém
Há 14 horas Violência sexual é violação que mais vitima meninas, aponta pesquisa
Há 15 horas Fazendeiro planeja criar “universidade do búfalo” na Ilha de Marajó
Há 15 horas Caravina participa da Exponan em Nova Andradina e acompanha entregas em Glória de Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba Paranaíba (MS) – Na noite de sábado (04/10), por volta das 23h, a equipe daForça Tática do 13º Batalhão de Polícia Militarrealizou a abordagem de u...
2
Há 4 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores
3
Há 4 dias Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
4
Há 4 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
5
Há 4 dias Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados