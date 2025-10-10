Polícia Civil conclui investigação de sequestro relâmpago em Campo Grande

A Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF), informa que concluiu nesta sexta-feira (10), a investigação referente ao Boletim de Ocorrência registrado na DEPAC Centro onde o comunicante relatou ter sido vítima de roubo majorado com restrição de liberdade, alegando que, após receber ligações com informações sobre a possível localização de sua motocicleta furtada, foi atraído até o bairro Jardim Los Angeles, onde teria sido abordado por três indivíduos. Segundo sua versão, os supostos autores exigiram dinheiro para a devolução do veículo, colocaram um saco preto em sua cabeça, o mantiveram sob ameaça e o conduziram em seu próprio carro até uma estrada deserta, onde o abandonaram.

Após diligências investigativas e entrevista conduzida por policiais da Especializada, o comunicante, um homem de 31 anos, confessou que os fatos narrados não ocorreram. Ele admitiu ter passado a noite em um bar e inventado toda a história com o objetivo de justificar sua ausência à esposa.

Diante da confissão e dos elementos apurados, foi instaurado procedimento para responsabilização pelo crime de falsa comunicação de crime, previsto no artigo 340 do Código Penal Brasileiro.

A Polícia Civil reforça que a comunicação falsa de infrações penais representa grave desvio de recursos públicos, compromete o trabalho policial e será sempre apurada com rigor. A instituição reafirma seu compromisso com a verdade, a legalidade e o respeito à sociedade sul-mato-grossense.