Legislativo - MS

Lidio Lopes solicita reestruturação na Escola Estadual José Ferreira, em Três Lagoas

Deputado solicita ao Governo do Estado estudos de manutenção e modernização para assegurar segurança e bem-estar da comunidade escolar O deputado ...

10/10/2025 15h16
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Deputado solicita ao Governo do Estado estudos de manutenção e modernização para assegurar segurança e bem-estar da comunidade escolar

O deputado estadual Lidio Lopes encaminhou indicação ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Corrêa Riedel, com cópia ao Secretário de Educação, Hélio Queiroz Daher, e ao Secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, solicitando a realização de estudos técnicos e orçamentários para a reforma e manutenção da Escola Estadual José Ferreira, localizada em Três Lagoas. O objetivo é atender aos anseios da comunidade escolar, formada por alunos, professores, servidores e familiares, que relatam preocupações constantes com a precariedade da infraestrutura da unidade.

Lidio Lopes destaca que problemas estruturais no prédio da escola acabam prejudicando não apenas o processo pedagógico, mas também a segurança e o bem-estar de todos que frequentam o local diariamente. “A infraestrutura adequada é fundamental para garantir um ensino de qualidade e assegurar um ambiente seguro para toda a comunidade escolar”, afirmou o deputado.

Ele ainda ressaltou que a educação é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal e que cabe ao poder público assegurar a manutenção das condições necessárias para o bom desenvolvimento dos estudantes. Além disso, reforçou a exigência prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que impõe ao Estado o dever de garantir infraestrutura física e recursos pedagógicos adequados.

Ao apresentar a indicação, Lidio Lopes reforça seu compromisso em buscar melhorias para a rede pública estadual, defendendo a reestruturação e modernização das instalações da Escola Estadual José Ferreira, como forma de investir no futuro dos jovens de Três Lagoas e valorizar os profissionais da educação.

