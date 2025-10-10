Polícia Civil prende motorista de aplicativo por importunação sexual, em Dourados

A 2ª Delegacia de Polícia de Dourados informa que, na tarde de quarta-feira (9) prendeu, em flagrante, um homem de 33 anos pela prática do crime de importunação sexual.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS De acordo com as apurações, a vítima, uma mulher de 18 anos, havia solicitado uma corrida por meio de um aplicativo, sendo atendida pelo investigado, que durante o trajeto passou a agir de forma inconveniente, tocando as pernas da passageira e tentando acariciar suas partes íntimas sem o seu consentimento.

Ainda conforme o relato, o condutor desviou da rota prevista, adentrando em uma rua sem saída, onde parou o veículo, retirou o capacete e afirmou querer “ver como a mulher havia crescido”, demonstrando comportamento invasivo e constrangedor.

Temendo por sua integridade, a vítima exigiu que ele retomasse o trajeto até o destino, quando o autor voltou a tocá-la em suas partes íntimas, sendo contido pela reação da mulher. Após deixar a vítima no local de destino, o autor ainda teria relatado que voltaria mais tarde para buscá-la, a vítima com medo de voltar a ser novamente alvo do autor compareceu imediatamente à Delegacia de Polícia para registrar o fato e solicitar ajudar.

Após a comunicação da ocorrência, a equipe de investigação da 2ª Delegacia de Polícia de Dourados iniciou diligências ininterruptas que resultaram na identificação e prisão do autor em flagrante, o qual foi localizado em sua residência, ainda com as mesmas roupas usadas no momento do crime.

A motocicleta utilizada também foi apreendida e encaminhada à Delegacia para as providências legais cabíveis.

O caso foi formalizado por meio de Auto de Prisão em Flagrante Delito pela prática do crime de importunação sexual, e o conduzido permanece à disposição da Justiça.