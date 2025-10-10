WhatsApp

"Gigante", Zé Teixeira parabeniza MS pelos 48 anos de criação

Neste 11 de outubro, Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de criação, e o deputado estadual Zé Teixeira, um dos parlamentares mais atuantes da Assemb...

10/10/2025 14h06
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Neste 11 de outubro, Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de criação, e o deputado estadual Zé Teixeira, um dos parlamentares mais atuantes da Assembleia Legislativa, presta sua homenagem ao Estado que ajudou a desenvolver com trabalho, compromisso e amor pela terra. “Eu assisti ao nascimento de MS e tive o orgulho de participar do crescimento deste gigante que é o nosso Estado”, afirmou o deputado, que está em seu oitavo mandato consecutivo. Sua permanência no Poder Legislativo é reflexo do trabalho sério e comprometido que realiza, conquistando a confiança dos sul-mato-grossenses ao longo dos anos.

Zé Teixeira é reconhecido por sua forte ligação com o setor produtivo, especialmente o agronegócio, e por sua atuação municipalista, sempre voltada ao desenvolvimento das cidades do interior. Como produtor rural e parlamentar, ele tem sido protagonista de importantes conquistas para a infraestrutura, saúde, educação e fortalecimento da economia sul-mato-grossense.

A história de Zé Teixeira se confunde com a própria evolução do Estado, que hoje desponta como referência nacional em produção agrícola, sustentabilidade e qualidade de vida. Neste aniversário, o deputado aproveitou para reafirmar seu compromisso com o progresso de Mato Grosso do Sul e com os sul-mato-grossenses que fazem deste um lugar de oportunidades, trabalho e esperança.

“Nosso Estado avança com coragem, trabalho e união. Nos últimos anos, esse progresso se fortaleceu com as gestões municipalistas de Reinaldo Azambuja e Eduardo Riedel, líderes comprometidos com a inclusão, a infraestrutura e as oportunidades. Tenho orgulho de fazer parte dessa história. Sigo firme no compromisso de construir um futuro mais próspero, justo e digno para todos os sul-mato-grossenses”, destacou.

Ao longo de sua trajetória, Zé Teixeira tem sido voz ativa na defesa dos interesses da população, na valorização da cultura regional e na construção de políticas públicas que transformam realidades. “Eu participo há mais de trinta anos do Poder Legislativo e acredito que estou dando a minha contribuição ao Mato Grosso do Sul como deputado e como produtor rural. Este gigante está no meu coração”, finalizou.

