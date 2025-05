Deputado Paulo Duarte solicita asfalto e quebra-molas para o bairro Nova Lima

O deputado estadual Paulo Duarte (PSB) solicitou, esta semana, à Secretaria de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul a viabilização de convênio com a Prefeitura de Campo Grande para efetuar pavimentação asfáltica do prolongamento da rua Marquês de Herval, entre o conjunto habitacional Oscar Salazar e a saída para Rochedinho. O pedido é um anseio antigo da comunidade, tendo em vista que a ausência de pavimentação e drenagem causa inúmeros transtornos tanto nos períodos chuvosos como nos períodos de seca.

“Levando em consideração que o executivo municipal dispõe de poucos recursos e que a pavimentação do local é de interesse mútuo, solicito a realização de convênio entre ambas as partes para o asfaltamento dessa importante rua que corta o Bairro Nova Lima”, considera o parlamentar. Paulo Duarte também lembra que a pavimentação da via representa um grande avanço para a infraestrutura local.

Paulo Duarte ressalta, ainda que, com a parceria entre os executivos municipal e estadual será possível realizar a obra com maior agilidade e qualidade, além de proporcionar significativa economia aos cofres públicos, com o compartilhamento dos custos. Com a melhoria será possível oportunizar melhor trafegabilidade de veículos e pedestres. A pavimentação asfáltica contribuirá para impedir o acúmulo de água nas vias, o que dificulta o ir e vir dos cidadãos, danos aos veículos e motocicletas que trafegam na localidade, provocando acidentes graves e danos ao patrimônio.

Outro pedido em benefício do bairro Nova Lima, encaminhado à Prefeitura de Campo Grande e à Secretaria de Serviços Públicos da capital, se refere à implantação de um quebra-molas na rua Nefe Pael, entre as ruas Haroldo Pereira e Rua Monte Alegre. “A rua Nefe Pael é uma via de grande fluxo de veículos, ônibus escolares e caminhões, além disso, não possui qualquer quebra-molas ou semáforo. Por esse motivo, é de salutar importância que este pedido seja atendido o mais breve possível”, explica Paulo Duarte.

Outra justificativa para a solicitação é a ocorrência de vários acidentes, gerando grande insegurança às pessoas que utilizam essa via, que se encontra localizada nas proximidades de escolas e creches. “Diante da gravidade de acidentes recentes que ali ocorreram, solicito o atendimento imediato deste pedido, implantando-se um quebra-molas na localidade, o que obrigará os condutores a reduzirem a velocidade, restabelecendo a segurança no trânsito e proporcionando, assim, a devida proteção para aqueles que utilizam daquela via”, encerra o deputado Paulo Duarte.