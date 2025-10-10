Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas após atendimento médico em Corumbá

Corumbá (MS) – na Segunda-feira (06/10/2025), a Polícia Militar prendeu um homem de 34 anos por tráfico de drogas, após ele procurar atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) apresentando fortes dores abdominais.

Durante o atendimento, o médico plantonista constatou, por meio de exames de raio-x, que o paciente havia ingerido diversas cápsulas contendo substância análoga à cocaína. O homem, de nacionalidade boliviana, relatou aos policiais que havia sido contratado em Porto Soares, na Bolívia, para transportar o entorpecente até a cidade de São Paulo, onde receberia pagamento pelo serviço.

Após atendimento e sob custódia policial, o autor expeliu aproximadamente 400 gramas de substância análoga à cocaína. Após liberação médica, o material e o homem foram encaminhados à Polícia Federal, devido à transnacionalidade do crime.

A ação demonstra o comprometimento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul no combate ao tráfico de drogas e na preservação da segurança pública na fronteira.

Foto: Divulgação/PM - MS