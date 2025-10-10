WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas após atendimento médico em Corumbá

Corumbá (MS) – na Segunda-feira (06/10/2025), a Polícia Militar prendeu um homem de 34 anos por tráfico de drogas, após ele procurar atendimento mé...

10/10/2025 13h03
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Corumbá (MS) – na Segunda-feira (06/10/2025), a Polícia Militar prendeu um homem de 34 anos por tráfico de drogas, após ele procurar atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) apresentando fortes dores abdominais.

Durante o atendimento, o médico plantonista constatou, por meio de exames de raio-x, que o paciente havia ingerido diversas cápsulas contendo substância análoga à cocaína. O homem, de nacionalidade boliviana, relatou aos policiais que havia sido contratado em Porto Soares, na Bolívia, para transportar o entorpecente até a cidade de São Paulo, onde receberia pagamento pelo serviço.

Após atendimento e sob custódia policial, o autor expeliu aproximadamente 400 gramas de substância análoga à cocaína. Após liberação médica, o material e o homem foram encaminhados à Polícia Federal, devido à transnacionalidade do crime.

A ação demonstra o comprometimento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul no combate ao tráfico de drogas e na preservação da segurança pública na fronteira.

Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal JrAgência Brasil Romaria fluvial antecede procissão do Círio de Nazaré, em Belém
© Marcelo Casal/Agência Brasil Violência sexual é violação que mais vitima meninas, aponta pesquisa
Caravina participa da Exponan em Nova Andradina e acompanha entregas em Glória de Dourados
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
26°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 23°
26°

Sensação

1.82 km/h

Vento

50%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 horas Batalha de startups distribui R$ 200 mil em festival de inovação
Há 14 horas Romaria fluvial antecede procissão do Círio de Nazaré, em Belém
Há 14 horas Violência sexual é violação que mais vitima meninas, aponta pesquisa
Há 15 horas Fazendeiro planeja criar “universidade do búfalo” na Ilha de Marajó
Há 15 horas Caravina participa da Exponan em Nova Andradina e acompanha entregas em Glória de Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba Paranaíba (MS) – Na noite de sábado (04/10), por volta das 23h, a equipe daForça Tática do 13º Batalhão de Polícia Militarrealizou a abordagem de u...
2
Há 4 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores
3
Há 4 dias Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
4
Há 4 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
5
Há 4 dias Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados