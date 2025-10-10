WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Câmara

Grupo de trabalho divulga os debates que resultaram na proposta de reforma administrativa

Foram realizadas 27 reuniões técnicas e sete audiências públicas

10/10/2025 13h03
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Marina Ramos/Câmara dos Deputados
Marina Ramos/Câmara dos Deputados

O grupo de trabalho (GT) criado para discutir e elaborar a proposta de reforma administrativa lançou um livro contendo os debates que realizou e que resultaram na proposta apresentada. Foram realizadas 27 reuniões técnicas e sete audiências públicas.

O livro traz as principais falas dos encontros promovidos pelo GT, numa dinâmica que facilita a compreensão sobre a posição de cada agente político envolvido no processo de elaboração das propostas, que estão agrupadas no relatório que traz as diretrizes deste marco regulatório do funcionamento do Estado.

“Ao olhar para trás, reafirmo o que propus desde a primeira fala sobre a reforma administrativa: não tiraremos a estabilidade ou os direitos do servidor, não usaremos a reforma para ajustes fiscais e não discutiremos o tamanho do Estado – nem menor, nem maior, mas sim um Estado melhor, seja qual for o tamanho escolhido pela democracia, a partir do governo eleito”, disse o coordenador do GT, deputado Pedro Paulo (PSD-RJ).

“O foco dos esforços esteve, desde o princípio, na melhora do serviço entregue para a população. E o caminho para isso é a valorização do servidor, que não é vilão ou vítima, mas o agente de transformação desse processo”, acrescentou.

Com base nas discussões contidas no livro, foi elaborado o pacote legislativo, disponível no fim da publicação: uma proposta de emenda à Constituição (PEC), um Projeto de Lei (PL), chamado de Lei de Responsabilidade de Resultados, e um Projeto de Lei Complementar (PLP), além de um link para o fichário com os detalhes sobre as propostas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Marcelo Camargo/Agência Brasil Comissão debate fiscalização da mistura de biodiesel no óleo diesel B
Ministério dos Transportes Licitação do aeroporto de Viracopos é tema de audiência na Câmara na próxima semana
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão debate impactos da violência do Estado nas comunidades periféricas
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
26°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 23°
26°

Sensação

1.82 km/h

Vento

50%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 horas Batalha de startups distribui R$ 200 mil em festival de inovação
Há 14 horas Romaria fluvial antecede procissão do Círio de Nazaré, em Belém
Há 14 horas Violência sexual é violação que mais vitima meninas, aponta pesquisa
Há 15 horas Fazendeiro planeja criar “universidade do búfalo” na Ilha de Marajó
Há 15 horas Caravina participa da Exponan em Nova Andradina e acompanha entregas em Glória de Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba Paranaíba (MS) – Na noite de sábado (04/10), por volta das 23h, a equipe daForça Tática do 13º Batalhão de Polícia Militarrealizou a abordagem de u...
2
Há 4 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores
3
Há 4 dias Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
4
Há 4 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
5
Há 4 dias Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados