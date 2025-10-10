WhatsApp

PM - MS

Polícia Militar cumpre mandado de prisão durante abordagem a suspeito em Corumbá

Corumbá (MS) – Na manhã de quinta-feira (9), uma equipe da Rádio Patrulha do 6º Batalhão de Polícia Militar, pertencente ao CPA-3, prendeu um homem...

10/10/2025 11h56
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Corumbá (MS) – Na manhã de quinta-feira (9), uma equipe da Rádio Patrulha do 6º Batalhão de Polícia Militar, pertencente ao CPA-3, prendeu um homem de 32 anos que possuía mandado de prisão em aberto. A ação ocorreu durante rondas ostensivas no bairro Centro América.

Os policiais realizavam patrulhamento preventivo quando avistaram uma motocicleta cujo condutor demonstrou nervosismo ao notar a presença da viatura. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem, momento em que os militares constataram a existência do mandado de prisão em desfavor do mesmo, referente descumprimento de medida protetiva, além de verificarem que a CNH e o CRLV do veículo estavam vencidos.

O homem foi conduzido à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde foram tomadas as providências cabíveis. A motocicleta foi recolhida e apresentada ao Detran.

A ação reforça o compromisso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do CPA-3 e do 6º BPM, com a manutenção da ordem pública e o cumprimento da lei.

