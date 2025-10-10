Agenda: Sessão solene e reunião da Agricultura Familiar estão previstas

A semana de 13 a 17 de outubro de 2025 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tem diversos eventos previstos. A agenda do Legislativo está sujeita a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio e pode ser acessada diretamente por este link .

Segunda-feira

No dia 13 de outubro a semana começa com o Curso de Libras, por iniciativa da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, das 14h às 16h, na Sala Multiuso. O curso é voltado aos servidores da ALEMS, todas as segundas-feiras de 26 de maio a 10 de novembro, com mentoria dos intérpretes Cláudio Vasques e Juliana dos Santos, que atuam na TV Assembleia.

Terça-feira

No dia 14, os deputados estaduais se reúnem para a votação da Ordem do Dia na sessão plenária, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia.

Pela noite, às 19h no Plenário, ocorre a Sessão Solene de Entrega da Comenda Professora Maria Ildonei de Lima Pedra, em homenagem aos Profissionais de Educação, instaurada pela Resolução 102/19. A honraria é destinada a pessoas com atuação no setor público ou privado que tenham contribuído de maneira excepcional para o desenvolvimento da educação sul-mato-grossense, entre elas professores, diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, supervisores de ensino, dirigentes de ensino, dentre outros.

Quarta-feira

Dia 15 inicia com a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), no Plenarinho Nelito Câmara, às 8h. Na sequência também ocorre a sessão plenária, às 9h, no Plenário Júlio Maia.

À tarde, das 14h às 17h, no Plenarinho, está prevista a reunião da Comissão de Desenvolvimento Agrário, Assuntos Indígenas e Quilombolas, por proposição do coordenador, deputado Zeca do PT (PT). O objetivo é reunir representantes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e das Cooperativas que financiam o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Segundo o deputado, o debate visa garantir a efetividade das políticas públicas, em especial às relacionadas ao Plano Safra, que prevê o fortalecimento das atividades gerando desenvolvimento do campo.

Quinta-feira

No dia 16, ocorre a sessão plenária para a votação da Ordem do Dia , a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia.

Sexta-feira

Na sexta-feira, dia 17, a partir das 8h, está previsto o lançamento do livro “Educar ou Transformar, por que não os dois?”. O evento teve espaço cedido por proposição de Mara Caseiro (PSDB), para divulgar a obra que reúne 17 coautores, profissionais de diferentes áreas, trajetórias e experiências, que acreditam no poder da educação como motor de mudança individual e coletiva.

A semana encerra com a Cerimônia de Entrega do I Prêmio Sul-Mato-Grossense da Psicologia - Edição Lucy Ratier. O evento está previsto no Plenarinho Nelito Câmara, às 19h, por proposição do deputado Pedro Kemp (PT), com o objetivo de reconhecer e valorizar as contribuições de psicólogas e psicólogos que, por meio de suas práticas, pesquisas e ações, fortalecem o desenvolvimento da Psicologia no estado e reafirmam o compromisso social da profissão.

Serviço

Todos os eventos na ALEMS são abertos ao público e à imprensa. A Casa de Leis fica localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9 do Parque dos Poderes – primeiro bloco pela entrada da Avenida Mato Grosso. As ações terão a cobertura e banco de imagens pelo Portal da ALEMS e transmissões pelo Facebook e Youtube .

Você também pode acompanhar pelos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis: TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link TV ALEMS ; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link Rádio ALEMS .