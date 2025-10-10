Polícia Militar recupera veículo roubado e prende casal por receptação em Corumbá

Corumbá (MS) – Na madrugada desta sexta-feira (10), uma equipe da Força Tática do 6º Batalhão de Polícia Militar, pertencente ao CPA-3, prendeu um casal, de 27 e 25 anos, pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor em Corumbá.

Durante um bloqueio policial no Posto Lampião Aceso, os militares abordaram um veículo que adentrava a cidade. Após vistoria e checagem dos sinais identificadores, foi constatado que o automóvel possuía restrição de roubo registrada em Brasília (DF) no último dia 4 de outubro. O veículo, avaliado em mais de R$ 100 mil, estava com placas adulteradas.

O casal relatou ter vindo a passeio para Corumbá, mas apresentou informações inconsistentes sobre a origem do carro e o tempo de permanência na cidade. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

A ação reforça o compromisso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do CPA-3 e do 6º BPM, em combater o crime e garantir a segurança pública na região de fronteira.