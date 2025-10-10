WhatsApp

Links

Polícia Civil - MS

Policiais civis cumprem mandado de prisão no centro de Campo Grande

Nesta quinta-feira (9), o Setor de Investigação da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos – DERF, durante diligências visando local...

10/10/2025 10h45
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nesta quinta-feira (9), o Setor de Investigação da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos – DERF, durante diligências visando localizar, capturar e cumprir mandados de prisão de indivíduos que possuem ordens de captura por crimes graves e que transitam em meio à população, realizaram abordagens em áreas consideradas sensíveis na Capital, tendo êxito em localizar e cumprir mandado de prisão expedido em decisão definitiva condenatório em desfavor de C.E.S.S. (26), que estava nas imediações da antiga rodoviária de Campo Grande.

C.E.S.S. ostentava mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas, contudo, possui diversas outras anotações policiais, com destaque para prática de vários crimes patrimoniais.

O conduzido foi levado para sede da DERF, onde foram adotadas as medidas de praxe para comunicação da prisão e recâmbio ao sistema prisional.

