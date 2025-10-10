Outubro Rosa: ALEMS reforça conscientização e prevenção como caminhos para vencer o câncer de mama

Durante o Outubro Rosa, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) se une à campanha nacional de conscientização sobre o câncer de mama, reforçando que a informação e o diagnóstico precoce são as maiores armas contra a doença.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres no país, após os tumores de pele não melanoma, e também o que apresenta maior taxa de mortalidade. A previsão para 2025 é de 73,6 mil novos casos e, somente em 2023, mais de 20 mil mulheres perderam a vida em decorrência da doença, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste.

O levantamento “Controle do Câncer de Mama no Brasil: Dados e Números 2025”, lançado por Inca e Ministério da Saúde, aponta que o Sistema Único de Saúde (SUS) realizou 4,4 milhões de mamografias em 2024, sendo 2,6 milhões em mulheres de 50 a 74 anos — faixa etária prioritária. Também foi observada redução na mortalidade entre mulheres de 40 a 49 anos, um reflexo direto do diagnóstico precoce e do acesso ao tratamento.