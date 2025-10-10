WhatsApp

Policiais Civis de Mato Grosso do Sul e São Paulo prendem homem em posse de derivados de maconha e arma de fogo em Três Lagoas

No início da manhã desta quinta-feira (9), policiais civis dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul prenderam um homem, de 39 anos de idade, s...

10/10/2025 08h36
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
No início da manhã desta quinta-feira (9), policiais civis dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul prenderam um homem, de 39 anos de idade, suspeito da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido.

A operação contou com mais de dez policiais civis da SIG de Três Lagoas, e da DISE (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) e da DIG do DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais) da cidade Araçatuba/SP, além de agentes da Polícia Científica de Três Lagoas.

 A ação policial foi decorrente de investigações desenvolvidas pela DISE de Araçatuba/SP, as quais originaram a representação por mandados de busca e apreensão e de prisão temporária contra o investigado, suspeito da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De posse dos mandados expedidos judicialmente, os policiais se deslocaram até uma propriedade rural do município de Três Lagoas, onde o suspeito residia e cultivava diversos pés da planta Cannabis Sativa.

Durante as buscas, foram localizados e apreendidos diversas plantas e derivados de maconha, como óleos, sementes e folhas secas para o preparo de cigarros da droga.

Ainda foi localizada uma arma de fogo artesanal adaptada, de calibre .22, além de cápsulas deflagradas e munições intactas.

O homem foi conduzido até a sede da SIG, onde foi autuado em flagrante suspeito da prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Também foi dado o cumprimento ao mandado de prisão temporária, no âmbito da investigação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em andamento na DISE de Araçatuba/SP.

Após encerradas as diligências, ele foi encaminhado às celas da DEPAC de Três Lagoas, onde aguardará à disposição da Justiça.

