Polícia Civil - MS

Delegacia da Mulher de Três Lagoas realiza palestra sobre violência doméstica no Hospital Cassems

10/10/2025 08h36
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
 Na manhã desta quinta-feira (9), a Delegada de Polícia da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas, juntamente com sua equipe, ministrou uma palestra aos colaboradores do Hospital Cassems, dentre eles funcionários administrativos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos se radiologia, nutrição,psicologia,assistência social, higienização, manutenção, técnico de segurança, faturistas e recepcionistas. Também participou o senhor Efrain, gestor da Cassems Três Lagoas e o senhor Eliezer, superintendente. O encontro teve como tema central a violência doméstica contra as mulheres e integrou a programação da SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho), promovida pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do hospital.

Durante a palestra, foram abordados tópicos como violência de gênero, tipos de violência, formas de denúncia, e a importância do acolhimento e empatia com possíveis vítimas que procuram atendimento médico. Ela enfatizou ainda que a rápida notificação dos casos à Polícia Civil é essencial para garantir uma resposta mais célere e eficaz das autoridades, inclusive quanto à possível prisão do agressor.

O evento foi finalizado com um coffee break e entrega de prêmios, marcando o encerramento das atividades com um momento de confraternização e reflexão sobre o papel de cada profissional no combate à violência contra a mulher.

