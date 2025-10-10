Mobilização com propósito: a visão de Rafael Domingos sobre política moderna

(67) 99142-9066
O COMPol 2025, o maior congresso de comunicação política do Estado, reuniu profissionais e especialistas para debater as tendências e desafios das campanhas modernas. Entre os palestrantes, o jornalista e secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Ribas do Rio Pardo, Rafael Domingos, chamou atenção ao abordar a importância da mobilização de cabos eleitorais e do contato humano na política.
Para Rafael, participar do evento representou um marco tanto profissional quanto pessoal. “Estar no COMPol é o reconhecimento de uma trajetória construída com muito trabalho, observação de campo e amor pela política real, aquela feita com gente, com olho no olho”, afirmou. Ele destacou ainda que o congresso foi uma oportunidade de reafirmar seu propósito: mostrar que, mesmo em tempos digitais, a essência da política continua sendo humana.
O convite para palestrar surgiu da própria organização do evento, que acompanhou o trabalho que Rafael vem desenvolvendo na área de comunicação pública e eleitoral. “Quando recebi a notícia, senti uma mistura de gratidão e responsabilidade. Ser convidado para compartilhar ideias em um espaço que reúne grandes nomes da comunicação política é, sem dúvida, uma honra e um desafio”, comentou.
O tema central de sua palestra foi “Mobilização de Cabos Eleitorais: o elo humano das campanhas modernas”. Rafael destacou que, apesar do crescimento do digital nas campanhas, o voto nasce do contato direto e da confiança construída com o eleitor. “[O voto] não nasce no Wi-Fi. Ele nasce na conversa, no portão e no coração”, enfatizou, reforçando o papel essencial de cabos eleitorais, coordenadores e comunicadores na construção de confiança e no combate à desinformação.
A experiência de palestrar para centenas de profissionais foi emocionante. “Perceber as pessoas anotando frases, reagindo com sorrisos e olhares de concordância é o melhor retorno que um palestrante pode ter”, disse. Um dos momentos mais marcantes foi a reação da plateia à frase: “Fora o candidato, todos nós somos cabos eleitorais”, que recebeu aplausos e assentimentos imediatos.
Entre os aprendizados do evento, Rafael destacou que a comunicação política está em constante evolução, mas que a essência da boa política permanece sendo o relacionamento humano. Ele reforçou que eventos como o COMPol são fundamentais para fortalecer práticas éticas e estratégicas na política, formando redes de conhecimento e inspirando uma democracia mais sólida.
“Quanto mais falarmos sobre o papel das pessoas, dos cabos eleitorais, das equipes e dos comunicadores, mais fortalecida será a democracia que queremos construir”, concluiu o Palestrante.
