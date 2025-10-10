WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Política

Mobilização com propósito: a visão de Rafael Domingos sobre política moderna

Para Rafael, participar do evento representou um marco tanto profissional quanto pessoal. “Estar no COMPol é o reconhecimento de uma trajetória construída com muito trabalho

10/10/2025 08h24
Por: Gabriela Rufino
COMPol 2025
COMPol 2025

O COMPol 2025, o maior congresso de comunicação política do Estado, reuniu profissionais e especialistas para debater as tendências e desafios das campanhas modernas. Entre os palestrantes, o jornalista e secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Ribas do Rio Pardo, Rafael Domingos, chamou atenção ao abordar a importância da mobilização de cabos eleitorais e do contato humano na política.

Para Rafael, participar do evento representou um marco tanto profissional quanto pessoal. “Estar no COMPol é o reconhecimento de uma trajetória construída com muito trabalho, observação de campo e amor pela política real, aquela feita com gente, com olho no olho”, afirmou. Ele destacou ainda que o congresso foi uma oportunidade de reafirmar seu propósito: mostrar que, mesmo em tempos digitais, a essência da política continua sendo humana.

O convite para palestrar surgiu da própria organização do evento, que acompanhou o trabalho que Rafael vem desenvolvendo na área de comunicação pública e eleitoral. “Quando recebi a notícia, senti uma mistura de gratidão e responsabilidade. Ser convidado para compartilhar ideias em um espaço que reúne grandes nomes da comunicação política é, sem dúvida, uma honra e um desafio”, comentou.

O tema central de sua palestra foi “Mobilização de Cabos Eleitorais: o elo humano das campanhas modernas”. Rafael destacou que, apesar do crescimento do digital nas campanhas, o voto nasce do contato direto e da confiança construída com o eleitor. “[O voto] não nasce no Wi-Fi. Ele nasce na conversa, no portão e no coração”, enfatizou, reforçando o papel essencial de cabos eleitorais, coordenadores e comunicadores na construção de confiança e no combate à desinformação.

A experiência de palestrar para centenas de profissionais foi emocionante. “Perceber as pessoas anotando frases, reagindo com sorrisos e olhares de concordância é o melhor retorno que um palestrante pode ter”, disse. Um dos momentos mais marcantes foi a reação da plateia à frase: “Fora o candidato, todos nós somos cabos eleitorais”, que recebeu aplausos e assentimentos imediatos.

Entre os aprendizados do evento, Rafael destacou que a comunicação política está em constante evolução, mas que a essência da boa política permanece sendo o relacionamento humano. Ele reforçou que eventos como o COMPol são fundamentais para fortalecer práticas éticas e estratégicas na política, formando redes de conhecimento e inspirando uma democracia mais sólida.

“Quanto mais falarmos sobre o papel das pessoas, dos cabos eleitorais, das equipes e dos comunicadores, mais fortalecida será a democracia que queremos construir”, concluiu o Palestrante.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Governo abre canal para sugestões sobre uso de IA na educação
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Estudante indígena de Aquidauana emociona jurados no The Voice e vira três cadeiras com música gospel
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul UEMS abre processo de transferência externa para cursos de graduação presenciais com ingresso em 2026
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
26°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 23°
26°

Sensação

1.82 km/h

Vento

50%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 horas Batalha de startups distribui R$ 200 mil em festival de inovação
Há 14 horas Romaria fluvial antecede procissão do Círio de Nazaré, em Belém
Há 14 horas Violência sexual é violação que mais vitima meninas, aponta pesquisa
Há 15 horas Fazendeiro planeja criar “universidade do búfalo” na Ilha de Marajó
Há 15 horas Caravina participa da Exponan em Nova Andradina e acompanha entregas em Glória de Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba Paranaíba (MS) – Na noite de sábado (04/10), por volta das 23h, a equipe daForça Tática do 13º Batalhão de Polícia Militarrealizou a abordagem de u...
2
Há 4 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores
3
Há 4 dias Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
4
Há 4 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
5
Há 4 dias Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados