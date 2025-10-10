Mato Grosso do Sul marca presença no Remote Immersion 2025 e reforça protagonismo em turismo sustentável

Mato Grosso do Sul estará presente no Remote Immersion 2025, encontro internacional que acontece de 20 a 23 de outubro na Chapada dos Veadeiros (GO) com foco em turismo sustentável e experiências imersivas. Organizado pela Remote Latin America, o evento reúne operadores, agências, fornecedores de experiências e destinos que se destacam pela autenticidade e pela conexão com a natureza.

Bruno Wendling, diretor-presidente de MS, conta que já é o terceiro ano que MS participa.

"O Remote é um evento de mercado, segmentado, para um público mais qualificado e vamos em posição de destaque, pois somos um dos principais destinos apoiadores. O evento terá a participação de cerca de trezentos operadores e travel designers, em três dias de muitas rodadas de negócio com mais de cinquenta operadores já agendados e também contaremos com a presença do trade sul-mato-grossense, o que fortalece a nossa atuação. Será uma troca muito rica de experiências e de fortalecimento com um mercado internacional que busca destinos mais exclusivos, de experiências únicas e incríveis, que é o que temos para oferecer em Mato Grosso do Sul".

Reconhecido como referência brasileira em turismo de natureza e sustentabilidade, Mato Grosso do Sul visa fortalecer sua posição como destino internacional de aventura e ecoturismo e consolidar a Fundação de Turismo estadual como exemplo de gestão no setor.

A programação inclui encontros de negócios em cenários inspiradores, atividades imersivas pela região, momentos de integração social e os Remote Talks & Seeds – palestras e discussões sobre tendências e práticas sustentáveis conduzidas por especialistas e líderes do setor.

Com essa participação, o MS reforça seu papel de protagonismo no cenário internacional, ampliando parcerias estratégicas e divulgando seus atrativos de forma alinhada à proposta do evento: promover o turismo responsável e transformador na América Latina.

Saiba mais sobre o evento em https://remote.la/events/remote-immersion-2025

Débora Bordin, comunicação Fundtur MS

Foto: @gruporiodaprata