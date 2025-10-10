Governo do Estado é reconhecido pelo apoio dado a fábrica de celulose de Inocência

A Arauco homenageou ontem (8) o Governo do Estado pelo apoio ao empreendimento da fábrica de celulose de US$ 4,6 bilhões que está sendo construída em Inocência. O reconhecimento foi entregue ao secretário-adjunto Artur Falcette, que representou o governador Eduardo Riedel no evento solene em homenagem ao aniversário de 48 anos de Mato Grosso do Sul, celebrado oficialmente no dia 11 de outubro de 2025.

A solenidade destacou as conquistas e o progresso do Estado ao longo de quase meio século, reforçando o orgulho e o papel fundamental de Mato Grosso do Sul no desenvolvimento econômico e social do Brasil. O encontro também contou com a presença do prefeito Antônio Ângelo (Toninho da Cofapi), de secretários municipais, servidores públicos e empresários locais, representantes estaduais, além do presidente da indústria, Carlos Altimiras e diretores da empresa.

Em seu discurso, Altimiras, destacou a importância estratégica do empreendimento e a parceria construída com o Governo do Estado, por meio da Semadesc e o município de Inocência.

Já o secretário-adjunto Artur Falcette ressaltou a parceria do Governo do Estado com o empreendimento. “É gratificante ver a Arauco com essa clareza e preocupação genuína com os recursos naturais e com as pessoas. Essa é a base do crescimento que queremos para o Mato Grosso do Sul.”, enfatizou.

Falcette ainda pontuou que a Arauco já faz paerte da história do MS. “É na validação de um modelo que incorpora nossa crença no desenvolvimento sustentável — capaz de olhar para as pessoas, para o meio ambiente e não apenas para o resultado econômico — que fortalecemos o nosso Estado.”

A fábrica da Arauco, empresa de origem chilena e uma das maiores produtoras de celulose do mundo, será implantada no município de Inocência, com investimento estimado em US$ 4,6 bilhões. A planta terá capacidade de produção anual de 3,5 milhões de toneladas de celulose, configurando-se como a maior fábrica de celulose do mundo construída em uma única etapa.

Com início de operação previsto para o último trimestre de 2027, a fábrica promete ser um marco no desenvolvimento regional, gerando cerca de 14 mil empregos diretos e indiretos durante o auge das obras. Além disso, trará avanços significativos em infraestrutura, logística e qualificação de mão de obra, consolidando Inocência como um polo estratégico no cenário industrial do país.

