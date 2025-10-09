WhatsApp

Zé Teixeira solicita reforma de escola em Ivinhema e asfaltamento em Dourados

Nesta quinta-feira (9), o deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apresentou duas i...

09/10/2025 22h47
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Nesta quinta-feira (9), o deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apresentou duas indicações no Plenário da Casa de Leis voltadas a demandas de infraestrutura em Ivinhema e Dourados.

O parlamentar reforçou o pedido dos vereadores de Ivinhema para que o Governo do Estado viabilize, em caráter de urgência, a reforma da Escola Municipal Rural Benedita Figueiró de Oliveira. As melhorias na infraestrutura do colégio agrícola haviam sido combinadas entre os vereadores e o Governo do Estado durante a reunião do MS Ativo, na Governadoria. O pedido para a interlocução de Zé Teixeira foi entregue em mãos pelos vereadores, em reunião realizada nesta manhã, na Casa de Leis.

Conforme o documento, o colégio agrícola apresenta sérios desgastes estruturais que vêm comprometendo o funcionamento das atividades escolares. O texto alerta que, caso nenhuma providência seja adotada, há risco de fechamento da escola até 2026, o que traria prejuízos significativos para alunos do ensino médio agropecuário, do ensino fundamental, professores e servidores. A reforma é considerada essencial para garantir condições adequadas de ensino e preservar o direito constitucional à educação de qualidade.

Além disso, Zé Teixeira também apresentou indicação ao Governo do Estado e à Prefeitura de Dourados solicitando obras de complementação asfáltica na Rua Suécia, no trecho entre a Rua José Marques Luiz e a Avenida Sebastião Luiz Marques, no bairro Ecoville.

O pedido apresentado pela vereadora Liandra da Saúde atende a uma antiga reivindicação dos moradores da região. O trecho de aproximadamente 100 metros ainda não é pavimentado, o que causa transtornos em dias de chuva, com acúmulo de lama, e em períodos de estiagem, com excesso de poeira. A pavimentação, segundo a justificativa, garantirá mobilidade urbana adequada, valorização dos imóveis e maior integração viária no bairro.
 

