Polícia Militar e Polícia Civil prendem autor de furto em Sonora

Coxim (MS): Na noite desta quinta-feira, (8), por volta das 21h, a Polícia Militar de Sonora, em apoio à Polícia Civil, efetuou a prisão de um homem de 56 anos suspeito de furto a residência em Sonora. A ação ocorreu na Rua Padre Anchieta, no município de Sonora (MS).

Ao tomar conhecumento de um registro da pela manhã, relatando o crime e identificando o autor. Horas depois, a Polícia Civil solicitou apoio da Polícia Militar para realizar a abordagem do suspeito, visto circulando pela região mencionada.

As equipes se deslocaram imediatamente ao local e localizaram o indivíduo. Durante a abordagem, ao ser questionado, o homem confessou ter cometido o furto na residência citada no registro policial.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM