WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Senado Federal

CPMI do INSS convoca Danilo Trento, indiciado pela CPI da Pandemia em 2021

A CPMI do INSS aprovou nesta quinta-feira (9) a convocação do empresário Danilo Berndt Trento, investigado pela Polícia Federal no inquérito que ap...

09/10/2025 17h20
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
O presidente da comissão, senador Carlos Viana, na reunião desta quinta - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
O presidente da comissão, senador Carlos Viana, na reunião desta quinta - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A CPMI do INSS aprovou nesta quinta-feira (9) a convocação do empresário Danilo Berndt Trento, investigado pela Polícia Federal no inquérito que apura o desvio de dinheiro de aposentados. Em 2021, Trento foi indiciado pela CPI da Pandemia.

Segundo a Polícia Federal, o empresário teria atuado em conjunto como o ex-procurador-geral do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Virgílio Antônio de Oliveira Filho para desviar dinheiro das aposentadorias por meio de descontos irregulares nos benefícios. Na CPI da Pandemia, Trento foi indiciado pelos crimes de fraude em contratos para compra de vacinas contra a covid, formação de organização criminosa e improbidade administrativa.

A comissão parlamentar mista de inquérito aprovou um total de 78 requerimentos de convocação, quebras de sigilo e pedidos de informação(leia abaixo). A convocação de Danilo Trento foi objetivo de dez requerimentos.

Propina

A CPMI do INSS também aprovou a convocação do advogado Eric Douglas Martins Fidelis, filho do ex-diretor de Benefícios do INSS André Fidelis. Eric é suspeito de receber, em nome do pai, propinas pagas por operadores do esquema. Segundo a Polícia Federal, o advogado movimentou R$ 10,4 milhões em transações financeiras suspeitas entre 2023 e 2024.

A comissão parlamentar mista de inquérito convocou quatro dirigentes de associações investigadas pela fraude. São eles:

  • Marco Aurélio Gomes, diretor das entidades Amar Brasil Clube de Benefícios; Master Prev Clube de Benefícios; Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas; e Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista;
  • Anderson Cordeiro, dirigente da Master Prev Clube de Benefícios;
  • Igor Dias Delecrode, ex-presidente da Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista; e
  • Silas da Costa Vaz, secretário da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares do Brasil (Conafer).

A convocação de Silas da Costa Vaz foi proposta pelo presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG). Segundo o parlamentar, Silvas Vaz, que recebeu o auxílio emergencial durante a pandemia, comprou dois aviões avaliados em mais de R$ 3 milhões.

A suspeita é de que ele tenha sido usado como “laranja” pelos fraudadores. Para descobrir quem de fato usava as aeronaves, a CPMI aprovou a convocação do piloto Henrique Traugott Binder Galvão.

Reconvocação

A CPMI também aprovou a reconvocação do advogado Eli Cohen, que revelou o esquema de fraudes à Polícia Federal. Cohen esteve na comissão em setembro, mas o vice-presidente do colegiado, deputado Duarte Jr. (PSB-MA), sugeriu um novo depoimento. O deputado sustenta que há “controvérsias e incertezas” quanto às reais intenções do advogado.

Os parlamentares aprovaram ainda um requerimento de convite ao ex-ministro da Controladoria-Geral da União (CGU) Wagner de Campos Rosário. Outros requerimentos aprovados sugerem a convocação das empresárias Anne Caroline Wilians Vieira Rodrigues e Wilmara Lourenço, ligadas a pessoas investigadas pela Polícia Federal.

Quebras de sigilo

A CPMI aprovou um requerimento de informações à Controladoria-Geral da União (CGU). A comissão quer detalhes sobre auditorias realizadas para investigar empréstimos consignados concedidos a aposentados e pensionistas.

Outros 30 requerimentos aprovados propõem a quebra de sigilos bancários e a elaboração de relatórios de inteligência financeira de pessoas físicas e empresas investigadas no esquema. Entre elas:

  • Danilo Berndt Trento, empresário;
  • Anne Carolline Wilians Vieira Rodrigues, empresária;
  • Solange Aparecida Nogueira Macedo, presidente da Associação Master Prev;
  • Felipe Macedo Gomes, ex-presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios;
  • Milton Baptista de Souza Filho, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical;
  • Daugliesi Giacomasi Souza, esposa de Milton Baptista de Souza Filho;
  • João Batista Inocentini, ex-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos;
  • Carlos Eduardo Teixeira Júnior, sócio da empresa Esférica Assessoria e Sistemas de Informática; e
  • Carlos Afonso Galleti Júnior, sócio-administrador da empresa Gestora Eficiente.
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Em pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia, o PL 805/2024, de Ciro Nogueira, veda a obsolescência programada pelo fabricante, que leva à perda de utilidade ou funcionamento de produtos em curto prazo - Foto: Stockphotos Proibição da obsolescência programada está na pauta da CCT
Para Marcus Pestana, diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente, o Brasil precisa de um País tem ‘forte estrangulamento fiscal’, diz diretor da IFI
Tereza Cristina é a relatora do PL 4.497/2024, que volta à pauta após o pedido de vista de Rogério Carvalho - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado CRE vota projeto que facilita registro de terras em fronteiras
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
26°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 23°
26°

Sensação

1.82 km/h

Vento

50%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 horas Batalha de startups distribui R$ 200 mil em festival de inovação
Há 14 horas Romaria fluvial antecede procissão do Círio de Nazaré, em Belém
Há 14 horas Violência sexual é violação que mais vitima meninas, aponta pesquisa
Há 15 horas Fazendeiro planeja criar “universidade do búfalo” na Ilha de Marajó
Há 15 horas Caravina participa da Exponan em Nova Andradina e acompanha entregas em Glória de Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba Paranaíba (MS) – Na noite de sábado (04/10), por volta das 23h, a equipe daForça Tática do 13º Batalhão de Polícia Militarrealizou a abordagem de u...
2
Há 4 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores
3
Há 4 dias Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
4
Há 4 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
5
Há 4 dias Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados