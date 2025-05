Condenada por roubo é presa por policiais civis em Brasilândia

Além da condenação já imposta, Valquíria possui outros três registros criminais graves, sendo dois por crimes de roubo com violência física (arma branca e resultado lesão grave), um por tráfico de drogas e um por homicídio qualificado, além de furtos.

A captura ocorreu após trabalho de investigação conduzido pela equipe da unidade local, que localizou a foragida escondida no município de Brasilândia.

A Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia efetuou, no fim da tarde desta terça-feira (14), a prisão de Valquíria Aparecida de Souza Brito, de 32 anos, foragida da Justiça e condenada a 8 anos de reclusão pelo crime de roubo.

