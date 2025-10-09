WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende homem por furto a estabelecimento comercial em Paranaíba

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Paranaíba realizou, nesta quarta-feira (8), a prisão em flagrante de um homem d...

09/10/2025 17h20
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Paranaíba realizou, nesta quarta-feira (8), a prisão em flagrante de um homem de 40 anos, logo após o furto a um bar localizado no Bairro Industrial de Lourdes.

O crime ocorreu nas primeiras horas da manhã, quando o indivíduo arrombou a grade de proteção do estabelecimento e subtraiu três fardos de energéticos. A vítima, ao perceber o ocorrido, acionou a polícia e forneceu imagens das câmeras de segurança, que auxiliaram na identificação do autor. Após diligências, os policiais localizaram o suspeito, que confessou o furto e indicou onde parte da mercadoria estava escondida.

O homem detido havia saído do sistema prisional há pouco mais de dois meses, também por envolvimento em furtos na mesma cidade. Ele possui diversas passagens pelo mesmo tipo de crime, o que reforça o caráter reincidente da conduta.

O indivíduo permanece à disposição da Justiça, e as investigações continuam para identificar o paradeiro do restante dos objetos subtraídos e eventuais receptadores.

