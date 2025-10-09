WhatsApp

Senado Federal

Carlos Viana pede a ministro do STF prisão de investigados pela CPMI do INSS

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), pediu na quarta-feira (8) ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal ...

09/10/2025 15h12
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
- Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
- Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), pediu na quarta-feira (8) ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), a prisão de pessoas ligadas às fraudes das aposentadorias. Em setembro, a comissão parlamentar mista de inquérito aprovou um requerimento que pede a prisão preventiva de 21 investigados ( veja aqui ).

Nesta quinta-feira (9), Carlos Viana soltou uma nota oficial sobre o assunto. "Estive pessoalmente com o ministro André Mendonça para reforçar a urgência no cumprimento das prisões já aprovadas pela CPMI do INSS. A mensagem foi clara: quem tem aviões, vistos e recursos para fugir do país não pode continuar rindo da Justiça”, disse o parlamentar.

