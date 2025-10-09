Caixa Encantada: ALEMS é parceira em ação de solidariedade que acontece há dez anos

Mais uma vez, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) integra a Campanha Caixa Encantada, do Poder Executivo. O saguão Nelly Martins recebeu nesta manhã (9) o lançamento da ação na Casa de Leis que alcança os Sul-Mato-Grossenses em situação de vulnerabilidade, com um brinquedo no Natal às crianças.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Gerson e Kátia Claro durante o lançamento na ALEMS

O deputado Gerson Claro (PP) ressaltou o sucesso que a campanha teve em 2024. “Mais uma demonstração que o exemplo e a solidariedade chegam na sociedade de uma maneira pra que gente possa proporcionar um Natal melhor para as crianças, para quem mais precisa. Ano passado foi um sucesso, conduzido pela pela Secretaria de Estado de Administração [SAD] e pela primeira-dama, Mônica Riedel, e a Assembleia dá sua contribuição. Vamos procurar todos os gabinetes, secretarias e os parceiros da Assembleia para contribuirmos com muitos brinquedos e proporcionarmos a alegria das crianças no Natal”, disse.

O presidente informou durante discurso que haverá prêmios para quem doar mais brinquedos, seja gabinete ou secretaria. “Não existe uma meta, mas pensamos em 50 presentes, no mínimo, por setor, e haverão prêmios para os setores que doarem mais presentes, seja um gabinete ou secretaria, um dos prêmios está aqui, uma cafeteira”, demonstrou Gerson Claro.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Marlene Figueira considera importante a humanização no Legislativo

A secretária de Gestão de Pessoas da ALEMS, Marlene Figueira, destacou a humanização presente no Poder Legislativo. “Fazer a alegria de uma criança é a melhor coisa do mundo. A nossa Casa está bem humanizada, se preocupa com essas campanhas, realiza a Campanha do Agasalho e agora dos brinquedos da Caixa Encantada, isso é uma questão de humanizar o Poder e os e os deputados e funcionários estão bem receptivos a isso, eu acho muito importante a gente atender essa população carente, em especial as crianças que serão os futuros homens e mulheres de nossa cidade. É muito importante a gente entrar em uma campanha dessa natureza”, frisou.

A advogada Kátia Claro descreveu as últimas participações da Assembleia Legislativa. “Já é o segundo ano que a Assembleia vem participando de uma forma muito afetiva e com muita alegria. Nós queremos participar de uma forma diferente, com muitos brinquedos, para fazer parte da campanha do Governo do Estado e com isso fazer com que todas as crianças inscritas por meio das entidades sejam agraciadas com presentes no Natal, a gente sabe a importância, a felicidade que traz a uma criança um presente, a gente quer levar a essa alegria e poder fazer parte desse momento tão importante”, considerou.

Campanha Caixa Encantada

A “Campanha Caixa Encantada – Doe um brinquedo. Compartilhe magia!” é uma campanha solidária dos servidores do Estado de Mato Grosso do Sul, organizada pela SAD e com o apoio da primeira-dama Mônica Riedel. Servidores e sociedade unem-se para arrecadar brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade. A campanha completa 10 anos em 2025, e conta com 17 instituições parceiras, entre elas a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. As arrecadações nos pontos de coleta acontecem até o dia 19 de novembro.