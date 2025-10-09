WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Caixa Encantada: ALEMS é parceira em ação de solidariedade que acontece há dez anos

Mais uma vez, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) integra a Campanha Caixa Encantada, do Poder Executivo. O saguão Nelly Martins...

09/10/2025 15h12
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Mais uma vez, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) integra a Campanha Caixa Encantada, do Poder Executivo. O saguão Nelly Martins recebeu nesta manhã (9) o lançamento da ação na Casa de Leis que alcança os Sul-Mato-Grossenses em situação de vulnerabilidade, com um brinquedo no Natal às crianças.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Gerson e Kátia Claro durante o lançamento na ALEMS

O deputado Gerson Claro (PP) ressaltou o sucesso que a campanha teve em 2024. “Mais uma demonstração que o exemplo e a solidariedade chegam na sociedade de uma maneira pra que gente possa proporcionar um Natal melhor para as crianças, para quem mais precisa. Ano passado foi um sucesso, conduzido pela pela Secretaria de Estado de Administração [SAD] e pela primeira-dama, Mônica Riedel, e a Assembleia dá sua contribuição. Vamos procurar todos os gabinetes, secretarias e os parceiros da Assembleia para contribuirmos com muitos brinquedos e proporcionarmos a alegria das crianças no Natal”, disse.

O presidente informou durante discurso que haverá prêmios para quem doar mais brinquedos, seja gabinete ou secretaria. “Não existe uma meta, mas pensamos em 50 presentes, no mínimo, por setor, e haverão prêmios para os setores que doarem mais presentes, seja um gabinete ou secretaria, um dos prêmios está aqui, uma cafeteira”, demonstrou Gerson Claro.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Marlene Figueira considera importante a humanização no Legislativo

A secretária de Gestão de Pessoas da ALEMS, Marlene Figueira, destacou a humanização presente no Poder Legislativo. “Fazer a alegria de uma criança é a melhor coisa do mundo. A nossa Casa está bem humanizada, se preocupa com essas campanhas, realiza a Campanha do Agasalho e agora dos brinquedos da Caixa Encantada, isso é uma questão de humanizar o Poder e os e os deputados e funcionários estão bem receptivos a isso, eu acho muito importante a gente atender essa população carente, em especial as crianças que serão os futuros homens e mulheres de nossa cidade. É muito importante a gente entrar em uma campanha dessa natureza”, frisou.  

A advogada Kátia Claro descreveu as últimas participações da Assembleia Legislativa. “Já é o segundo ano que a Assembleia vem participando de uma forma muito afetiva e com muita alegria. Nós queremos participar de uma forma diferente, com muitos brinquedos, para fazer parte da campanha do Governo do Estado e com isso fazer com que todas as crianças inscritas por meio das entidades sejam agraciadas com presentes no Natal, a gente sabe a importância, a felicidade que traz a uma criança um presente, a gente quer levar a essa alegria e poder fazer parte desse momento tão importante”, considerou.

Campanha Caixa Encantada

 A “Campanha Caixa Encantada – Doe um brinquedo. Compartilhe magia!” é uma campanha solidária dos servidores do Estado de Mato Grosso do Sul, organizada pela SAD e com o apoio da primeira-dama Mônica Riedel. Servidores e sociedade unem-se para arrecadar brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade. A campanha completa 10 anos em 2025, e conta com 17 instituições parceiras, entre elas a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. As arrecadações nos pontos de coleta acontecem até o dia 19 de novembro.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal JrAgência Brasil Romaria fluvial antecede procissão do Círio de Nazaré, em Belém
© Marcelo Casal/Agência Brasil Violência sexual é violação que mais vitima meninas, aponta pesquisa
Caravina participa da Exponan em Nova Andradina e acompanha entregas em Glória de Dourados
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
26°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 23°
26°

Sensação

1.82 km/h

Vento

50%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 horas Batalha de startups distribui R$ 200 mil em festival de inovação
Há 14 horas Romaria fluvial antecede procissão do Círio de Nazaré, em Belém
Há 14 horas Violência sexual é violação que mais vitima meninas, aponta pesquisa
Há 15 horas Fazendeiro planeja criar “universidade do búfalo” na Ilha de Marajó
Há 15 horas Caravina participa da Exponan em Nova Andradina e acompanha entregas em Glória de Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba Paranaíba (MS) – Na noite de sábado (04/10), por volta das 23h, a equipe daForça Tática do 13º Batalhão de Polícia Militarrealizou a abordagem de u...
2
Há 4 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores
3
Há 4 dias Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
4
Há 4 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
5
Há 4 dias Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados