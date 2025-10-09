WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Senado Federal

Jayme Campos pede ampliação do teto do MEI para fortalecer pequenos negócios

O senador Jayme Campos (União-MT), em discurso na quarta-feira (8), elogiou o gesto do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que pediu ur...

09/10/2025 15h12
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Jayme Campos (União-MT), em discurso na quarta-feira (8), elogiou o gesto do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que pediu urgência para a votação do projeto de lei complementar que amplia o teto de faturamento do MEI (microempreendedor individual).

De autoria de Jayme, o PLP 108/2021 eleva o limite de R$ 81 mil para R$ 144 mil anuais e possibilita a contratação de mais um funcionário. Para ele, a proposta, em análise na Câmara desde 2021, representa avanço para milhões de pequenos empreendedores que aguardam há anos por atualização da lei.

— O Brasil, infelizmente, hoje não está muito preocupado com esses pequenos e médios empresários. Na verdade, eles são os grandes geradores de emprego no país. Por outro lado, o que é mais importante nesse projeto é que, sendo aprovado, vai permitir que as empresas do microempreendedor possam contratar mais um trabalhador — afirmou.

O senador lembrou que, no último dia 5, foi celebrado o Dia do Empreendedor Brasileiro, e a votação da proposta é uma forma de valorizar o setor. Jayme destacou ainda sua própria trajetória como pequeno comerciante no início da vida profissional — experiência que, segundo ele, ajuda a compreender as dificuldades enfrentadas pelos empreendedores.

— Também vim da pequena empresa. Na minha mocidade tive a oportunidade, graças a Deus, de trabalhar com o meu velho pai num estabelecimento comercial e ali aprendi muita coisa. O balcão de um estabelecimento comercial é uma verdadeira escola, sobretudo porque se tem a oportunidade ímpar da convivência, do relacionamento com muitas e muitas pessoas. Isso, com certeza, nos dá sensibilidade — declarou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Em pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia, o PL 805/2024, de Ciro Nogueira, veda a obsolescência programada pelo fabricante, que leva à perda de utilidade ou funcionamento de produtos em curto prazo - Foto: Stockphotos Proibição da obsolescência programada está na pauta da CCT
Para Marcus Pestana, diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente, o Brasil precisa de um País tem ‘forte estrangulamento fiscal’, diz diretor da IFI
Tereza Cristina é a relatora do PL 4.497/2024, que volta à pauta após o pedido de vista de Rogério Carvalho - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado CRE vota projeto que facilita registro de terras em fronteiras
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
26°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 23°
26°

Sensação

1.82 km/h

Vento

50%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 horas Batalha de startups distribui R$ 200 mil em festival de inovação
Há 14 horas Romaria fluvial antecede procissão do Círio de Nazaré, em Belém
Há 14 horas Violência sexual é violação que mais vitima meninas, aponta pesquisa
Há 15 horas Fazendeiro planeja criar “universidade do búfalo” na Ilha de Marajó
Há 15 horas Caravina participa da Exponan em Nova Andradina e acompanha entregas em Glória de Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba Paranaíba (MS) – Na noite de sábado (04/10), por volta das 23h, a equipe daForça Tática do 13º Batalhão de Polícia Militarrealizou a abordagem de u...
2
Há 4 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores
3
Há 4 dias Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
4
Há 4 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
5
Há 4 dias Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados