Policiais civis ministram palestra em Escola Estadual no município de Brasilândia

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia realizou, nesta quarta-feira (8), uma palestra a convite da Escola Estadual Adilson Alves, voltada aos alunos do ensino médio, com o objetivo de orientar e esclarecer sobre a atuação da instituição e suas atribuições.

Durante o encontro, o Delegado de Polícia ministrou a palestra abordando temas como o papel da Polícia Civil na sociedade, a importância do trabalho investigativo e as funções desempenhadas pelos Delegados, Investigadores, Escrivães e Peritos Criminais no âmbito da persecução penal.

A atividade contou com a presença de aproximadamente 50 alunos, que demonstraram grande interesse e participação, tirando dúvidas e interagindo com o palestrante sobre o funcionamento do sistema de segurança pública.

A iniciativa reforça o compromisso da Polícia Civil em estreitar laços com a comunidade escolar, contribuindo para a formação cidadã dos jovens e para a valorização das instituições públicas que atuam na defesa da lei e da justiça.